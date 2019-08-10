استعدادا للعيد..الكهرباء تمنع إجازة الفنيين وماكينات طوارئ للمساجد الكبيرة وساحات الصلاة

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إجراءاتها لمواجهة أى أعطال أو انقطاعات للتيار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما أكدت أنه لن يكون هناك أى تخفيف للأحمال.





قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن شركات توزيع الكهرباء كثفت مجهوداتها استعدادًا للعيد، بتأمين واستقرار التيار الكهربائي، كما رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى أعطال مفاجئة، وتأمين تغذية المساجد الكبرى وساحات الصلاة دون انقطاع، لضمان توصيل الخدمة بشكل جيد للمواطنين.





وأوضح حمزة أنه لا تخفيف للأحمال خلال فترة العيد، مؤكدًا أن غرفة عمليات منعقدة بشكل مستمر بمقر الوزارة بالتعاون مع جميع المحافظات لمتابعة الأعطال، وتلقى الشكاوى والتعامل السريع مع أى أعطال، وتخصيص خط اتصال 121 لتلقى أى شكاوى فى الأعطال على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة.





وتابع أنه تم وقف جميع الصيانات على مستوى الجمهورية خلال فترة العيد، موضحًا أن شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية تستعد بماكينات طوارئ «ديزل» لمواجهة أى أعطال مفاجئة، وتبديل التغذية الكهربائية منها لحين إصلاح الأعطال.





وبدأت شركات التوزيع باتخاذ عدة إجراءات لتأمين التغذية الكهربائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك منها منع أيه أجازات للفنيين ، وكذلك وقف كافة أعمال الصيانة والمناورات فى جميع القطاعات وتدعيم فرق إصلاح الاعطال بكافة المعدات اللازمة للتعامل مع اى مشكلة، وتشكيل غرف عمليات فى جميع القطاعات ، علاوة على غرفة عمليات مركزية فى المقر الرئيسى للكل شركة، لتجنب حدوث أى مشكلات فى الكهرباء، وإلغاء الإجازات للفنيين وتوزيعهم على القطاعات خلال العيد.





كما سيتم تزويد المساجد الكبيرة وساحات الصلاة بماكينات طوارئ احتياطية، ويجرى الآن مراجعة صناديق وأكشاك الكهرباء المغذية للمساجد، والمنشآت الحيوية وأماكن الاحتفالات الرئيسية.





و تم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدى الساعة، وتوفير مولدات متحركة للمناطق التى تتأثر بضعف التيار أو يحدث بها أعطال مفاجئة.



