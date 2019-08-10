رسالة رومانسية من كاميلا كابيلو لـ شون مينديز في عيد ميلاده

بدأت النجمة العالمية كاميلا كابيلو التقرب من خطوة الاعتراف بحبها المعلن للنجم العالمي شون مينديز، بعدما هنأته بعيد ميلاده الـ21 من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".ونشرت كاميلا صورة رومانسية تجمعها بـ " مينديز" وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لهذا الشخص الساحر.. أحبك".وهناك شائعة تلاحق شون مينديز وكاميلا كابيلو حول ارتباطهما بعد مشاركتهما سويا في أغنية Senorita، والتقاط العديد من الصور لهما في أماكن عامة وهما في اوضاع رومانسية.وكانت كاميلا كابيلو مرتبطة بشاب من خارج السوط الفني يدعى حبيبها ماثيو هوسي، وانفصلا منذ أشهر بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام ونصف العام، أما شون مينديز فكان على علاقة بـ هايلي بالدوين المتزوجة الآن من المغني الكندي جاستين بيبر.