عندما تسلك العلاقات الدولية سلوك فيزياء الكم (2)









"ليست هناك قوة عظمى قوية بما يكفي للوقوف خارج النظام" يُخبرنا أنه في تقرير GlobalTrends 2030 الصادر عن مجلس الاستخبارات القومية، تم تعديل الدور العالمي للولايات المتحدة عن الإصدارات السابقة: لم يعد هناك عامل استقرار يمكن التنبؤ به؛ حيث تم وضع علامة على الولايات المتحدة نفسها كمتغير غير مؤكد. هل ستظل أمريكا قادرة على إبراز القوة في جميع أنحاء العالم؟ لا يمكن اعتبار أي من هذه القضايا أمرًا مسلمًا به - لأن أمريكا لا تسيطر بالكامل على مصيرها.لم تعد الجغرافيا تضمن الأمان من الإرهاب فحسب ، بل أصبحت الهجمات الإلكترونية والتقلبات المالية وتغير المناخ وحتى السياسة الشعبية التي يتبعها دونالد ترامب جزءًا من تحليل المخاطر الجيوسياسية الأمريكية. في عام 2012 ، شهد مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أن الجمع بين التهديدات التقليدية والجديدة يجعل "من المستحيل فعليًا الترتيب حسب أهمية التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الأمريكي". مع خلفية مزج التاريخ والفيزياء ، ربما كان وزير الدفاع السابق آشتون كارتر الرجل المناسب لتطوير البيروقراطية النيوتونية الثقيلة للبنتاجون لمنطق كمى.

ترتبط الظواهر الصغيرة والكبيرة الحجم بعمق في الأنظمة المعقدة. مثلما تستطيع الإلكترونات فجأة تجربة "قفزات نوعية" في حالة الطاقة الخاصة بها ، يمكن أن تتحول طفرات الحيوانات الصغيرة بسرعة إلى الأوبئة العالمية مثل H5N1 Bird Flu ، ويمكن تحويل نشاط التداول العادي في سوق الأسهم إلى دوامة هبوطية ضخمة وفورية مثل 2010 "تحطم الفلاش" ، والجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة أو مجموعات الهاكرز مثل ويكيليكس يمكن أن تبدو خامدة حتى لحظة شن هجوم كبير. يمكن للشركات التابعة لداعش أن تضرب في باريس وتشكل تحالفات مع بوكو حرام في نيجيريا أثناء قصفها من قبل الناتو على أرضها الأصلية.إن الواقع معقد للغاية بحيث لا يمكن تجميع هذه العوامل الحرة في فئات عامة مثل "الجهات الفاعلة غير الحكومية"، كما لو أنها تمثل مجموعة متماسكة من المصالح. حقيقة أن مؤسسة Gates و ISIS ليستا دولتين تتمتعان بالسيادة لا تعني أن لديهما الكثير من الأشياء المشتركة. يمكن أن تكون ويكيليكس عدوًا وحليفًا في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتفريغ بيانات الحكومة والشركات الحساسة في المجال العام مع إعلان الحرب على داعش. لا توجد مجتمعات جامدة. يتم التعرف بشكل أفضل على هذه الجهات الفاعلة من خلال المفهوم الرياضي "للمجموعات الضبابية"Fuzzy التي توجد بها درجات متفاوتة من العضوية في مجالات مختلفة.وكما كتب نيلز بور الفزيائى الكمى العظيم ، "نحن أنفسنا ممثلون ومتفرجون في دراما الوجود". لا أحد مراقب مستقل - ولا حتى وسائل الإعلام أو الأوساط الأكاديمية. فكر علماء العلوم الإنسانية العظماء مثل ويليام جيمس من جامعة هارفارد بالفعل من الناحية الكمومية منذ أكثر من قرن. افترضت تجربته الراديكالية أنه لا يمكننا تحليل الحالة البشرية بموضوعية خارج العلاقات المتنوعة والهادفة التي تشبعها. وجادل جون ديوي بالمثل ضد التقسيم بين العقلي والجسدي . حتى لو كانت تلك الفئات المفهوميه تساعدنا على شرح الأشياء فان درجة من عدم اليقين تستمر فى النمو بطيء.



إذا كانت العلاقات الدولية تعادل ويليام جيمس ، فإن ألكساندر وندت من جامعة ولاية أوهايو ، هو الذي جادل القول بأننا نعامل الدول فقط "كما لو" أنها حقيقية ، لكنها في الواقع مساحات إدارية تفتقر إلى وكالة خاصة بها. يمكننا أن نرى مظاهر الحكومة مثل الجيوش والرؤساء ورجال الشرطة ومكاتب البريد ، لكننا لا نستطيع "رؤية" الدول - ومن هنا يصفها ويندت بأنها أشباح. اعتاد تشارلز تيلي ، الأستاذ بجامعة كولومبيا ، أن يشبه الولايات بالعصابات الإجرامية المنظمة التي تجمع الضرائب لتمويل عمليات الحماية (التي يشرعها أحيانًا قشرة الديمقراطية). الدول ليس لديها جوهر ثابت. إنها مساحات عرضية يتم التفاوض عليها بمجرد احتوائها وترسيمها . الجغرافيا السياسية تدور حول العلاقة بين القوة والفضاء الدولى، واضحة وبسيطة. يهتم بنفس القدر بجغرافيا السلطة (توزيعها عبر الفضاء الدولى) وقوة الجغرافيا(أهمية المكان). إن الجغرافيا السياسية غير معروفة حول من يسيطر على الفضاء - لا يهم ما إذا كانت دولة أو إمبراطورية أو مدينة أو أمة أو قبيلة أو جماعة إرهابية أو سلسلة إمداد الشركات أو جيش الإنترنت. ضع في اعتبارك أن أكثر من مائة دولة في العالم (أكثر من نصف المجموع) تمثل سويًا 3٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي. إنها المدن الصغيرة والفقيرة نسبيًا وتحيط بها المناطق النائية ذات الأحجام المختلفة. تشبه معظم الدول الذرات: تمثل النواة (رأس المال) جزءًا صغيرًا من حجم (حالة) الذرة ولكن كل الكتلة تقريبًا (الوزن). يمكن أن يكون عدد كبير من الشركات عبر الوطنية ، سواء كانت Google أوGlencore، أكثر صلة بالنظام من معظم البلدان.بينما صحيح أننا نعيش في عالم من الدول ، إلا أن الحقيقة الأكثر عمقًا هي أن الدول موجودة في عالم معقد.



تمثل حركة الأشخاص عبر الحدود التحدي الأعمق للمفاهيم التقليدية لماهية الدول وماذا تعني. يوجد مهاجرون أكثر من أي وقت مضى في التاريخ: أكثر من 300 مليون شخص "مغتربين" يعيشون خارج بلدهم الأصلي. على الرغم من كل الغضب النازي في الدول الغربية اليوم ، فإن الحقيقة هي أن القومية باعتبارها صيحة حاشدة عرقية لن تهدئ ببساطة سياسات الهجرة الواسعة لهذه البلدان نفسها في العقود الأخيرة. قد يكون المواطنون فخورين بحق بلدهم ، لكن هذا لا يعني أنه ان هذا الشكل الوحيد للانتماء. يمكن للناس أن يكونوا أكثر ولاءً للمدن وسلاسل التوريد من الدول ، ويقدرون بطاقات الائتمان والعملات الرقمية على الجنسية ، ويسعون إلى مجتمع في الفضاء الإلكتروني أكثر من بلد أو أكثر. بالنسبة للمليارات من الفقراء الذين يفتقرون إلى الهوية الرسمية ، يصبح رقم الهاتف المحمول هو أول عقد قانوني لهم - ومع ذلك فهو يمثل هوية كمية حيث يغير الأفراد بانتظام أرقام هواتفهم لتحكيم مقدمي خدمات الاتصالات للحصول على أفضل الأسعار.



عند التحقق من العدد المتزايد للشركات عديمة الجنسية ، حيث تصبح الشركة مسألة كمية. حاول أن تسأل استشاريًا من شركة Accenture أو وكيل توصيل من DHL حيث "الشركة" ومعرفة الإجابة التي تحصل عليها : هى لا اجابه محدده. تبدو اقتراحات الكونجرس ، مثل فرض الضرائب على الشركات بناءً على موقع "مقرها" أو محاولة توزيع العائدات وفقًا للولاية القضائية ، عالقة في القرن العشرين الغريب من الشركات متعددة الجنسيات ذات الجذور الإقليمية بدلًا من "metanationals" في القرن الحادي والعشرين المصطلح الذي صاغه بروفيسور إنسياد إيف دوز لوصف هذه الشركات). إن القوى العظمى التي لا دولة لها تنظر إلى العالم ليس من حيث الدول والحدود وإنما في العرض والطلب. يتوافق أقوى قانون للاقتصاد - العرض والطلب - نفسه مع ديناميكية مفاهيمية من الفيزياء: التدفق والاحتكاك: المواد الصلبة ، والسوائل ، والغازات تواجه التدفق والاحتكاك عند التحرك في الأماكن المفتوحة أو الموجودة. في ميكانيكا الموائع : يتخذ الاحتكاك شكل اللزوجة ، مما يعني مقاومة المادة لتغيير شكلها. يحكم التدفق والاحتكاك قدرة العرض على تلبية الطلب.هناك العديد من أنواع التدفقات في نظامنا العالمي المتصل: الموارد والسلع ورأس المال والتكنولوجيا والأفراد والبيانات والأفكار. وهناك أنواع كثيرة من الاحتكاك: الحدود والصراع والعقوبات والمسافة والتنظيم. التدفقات هي الطريقة التي نوزع بها الطاقة الكبيرة لنظامنا الإيكولوجي وحضارتنا - سواء المواد الخام أو التقنيات أو القوى العاملة أو المعرفة - ونعمل عليها في جميع أنحاء الكوكب. الاحتكاكات هي الحواجز والعقبات والانهيارات التي تعترض سبيل الحروب والأوبئة وإزالة الضغوط والحمائية. على المدى الطويل ، كما يجادل عالم الرياضيات في جامعة ديوك أدريان بيجان " تصميم في الطبيعة" ، يفوز التدفق على الاحتكاك. العرض يتصل بالطلب. الزخم ينتصر على الجمود.



نحن نعيش في عالم من الاحتكاك يتدفق فيه سلاسل التوريد العالمية التي تعيد تنظيم جغرافيتنا بعيدا عن الدول السياسية البسيطة والحدود نحو البنية التحتية الوظيفية الضامة. لكن سلاسل التوريد ليست أشياء بحد ذاتها ؛ إنها معاملات تمنح وزنًا لتلك التي تشارك فيها. جمع المعاملات وتسهيلها هو كيفية بناء القوة ، سواء من قبل البلدان أو الشركات. كانت الصين في سبعينيات القرن الماضي مجتمع فلاح مكتظ بالسكان. في غضون جيل واحد ، أصبحت مركز سلاسل التوريد الصناعية في العالم. إن جذب هذه التدفقات التجارية هو ما جعل الصين قوة عظمى ، وليس أسلحة نووية.



فيزياء الكم ليست بالكاد تشبيهًا مثاليًا للسياسة العالمية ، لكنها متفوقة على النظريات المفرطة في التبسيط والتي هيمنت على العلاقات الدولية لعقود. يشعر علماء الرياضيات وعلماء الأحياء براحة أكبر مع حقيقة التعقيد غير المحدد مقارنة بعلماء الاجتماع ؛ لقد قبلوا أننا نعيش في نظام من النظم المعقدة - السياسة ، الاقتصادية ، الجيوفيزيائية - التي تتقاطع باستمرار ، وتعديل ، وتعطيل ، وتضخيم بعضها البعض. على سبيل المثال ، أدى الزلزال وأمواج تسونامي اللاحقة التي ضربت مفاعل فوكوشيما الياباني في عام 2011 إلى التخلي عن خططها لتوليد نصف إمدادات الطاقة من المصادر النووية بحلول عام 2030. وقد حذت ألمانيا حذوها ، وتعهدت بتفكيك كامل صناعة الطاقة النووية. لكن الطاقة ، مثل الاقتصاد ، لم تعد وطنية: تستورد ألمانيا الآن الكهرباء من المفاعلات النووية الفرنسية.إن فضيلة نظرية التعقيد هي أنه النهج الوحيد الذي لا يحاول التنبؤ بنفسه ، بل يبحث عن الأنماط. لقد أصبح عالمنا نظامًا عشوائيًا وكسريًا توجد فيه أنماط ولكن ليس التكرار. أوضح عالم الرياضيات البريطاني ستيفن ولفرام كيف تتبع الأشياء في الأنظمة المعقدة الأوامر حتى لو لم ينتج عنها الأمر. هذه الأنظمة متعددة المراكز وتفتقر إلى السلطة المركزية: لا يمكن إجبار النظام على التصرف بطريقة معينة. التوازن صار مستحيلا - أي محاولة لإزالة التعقيد لن تنجح ؛ سيعزز ببساطة طبيعة حلقة التغذية الراجعة للنظام ويأخذها في اتجاهات جديدة. دون تقدير هذه القدرة على التغيير ، لن يكون لدينا تغيير عميق في هياكلنا الاجتماعية على الإطلاق ؛ كان الماضي دائما يملي الحاضر. الماضى صار منفصل عن الحاضر.