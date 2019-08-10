لاسارتي يمنح اللاعبين راحة عقب مباراة اطلع برة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة اطلع برة.



ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز يوم 17 أغسطس الجاري في دور الـ16 من كأس مصر.



ويواجه المارد الأحمر نظيره السوداني غدا على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساءً.

