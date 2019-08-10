مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي غرق وانقلاب سيارة على صحراوي بني سويف

لقي شخص مصرعة اليوم، السبت، غرقا فى مياه ترعة الإبراهيمية أمام كوبرى اطواب التابع لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا من أهالى قرية اطواب التابعة لمركز الواسطى بانتشال جثة شخص غرق فى مياه ترعة الإبراهيمية.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "محمد. ا"، ،59 سنة، مقيم اطواب الوسطى، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



كما أصيب ثلاثة أشخاص اليوم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من نفق بياض العرب اتجاه القاهرة شمال مدينة بنى سويف على الطريق الصحراوى الشرقى.



وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال مدينة بنى سويف.



ونقلت سيارات الإسعاف مصطفى فتحي محمد، 48 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وأشرف أحمد مصطفى، 60 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، ورفعت معروف رضوان، 35 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمحافظة قنا إلى مستشفى بنى سويف النموذجى لاستكمال العلاج اللازم.

