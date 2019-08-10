ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي غرق وانقلاب سيارة على صحراوي بني سويف

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:27 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
لقي شخص مصرعة اليوم، السبت، غرقا فى مياه ترعة الإبراهيمية أمام كوبرى اطواب التابع لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا من أهالى قرية اطواب التابعة لمركز الواسطى بانتشال جثة شخص غرق فى مياه ترعة الإبراهيمية.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "محمد. ا"، ،59 سنة، مقيم اطواب الوسطى، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كما أصيب ثلاثة أشخاص اليوم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من نفق بياض العرب اتجاه القاهرة شمال مدينة بنى سويف على الطريق الصحراوى الشرقى.

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال مدينة بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف مصطفى فتحي محمد، 48 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وأشرف أحمد مصطفى، 60 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، ورفعت معروف رضوان، 35 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمحافظة قنا إلى مستشفى بنى سويف النموذجى لاستكمال العلاج اللازم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحول إلى أشلاء..مصرع شاب أثناء عبور شريط السكة الحديد ببني سويف

إصابة شخصين في حادث تصادم الصحراوي بني سويف

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية جنوب بنى سويف

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة أمام مدخل سمسطا في بني سويف

إصابة 7 عاملات بالزراعة في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

مصرع شخصين فى حادث تصادم بمركز الواسطى شمال بنى سويف

ترشيحاتنا

قبل لقاء اطلع بره.. الأهلي يختتم تدريباته ويغادر للإسكندرية بعد الإفطار

وداعا لفواتير الكهرباء المرتفعة.. CIB يقدم لعملائه الألواح الشمسية بقيمة تصل لـ 350 ألف جنيه وتقسيط على 5 سنوات

قانون الإيجار القديم.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان قبل المحطة الأخيرة في عمر المجلس الحالي

خطبة يوم عرفة الان.. رئيس مجمع خادم الحرمين: رحمة الله سبقت غضبه ومن رحمته أن أكمل دين الإسلام.. فيديو

انفجار سيارة مفخخة في إسرائيل الآن

شاهد.. رسالة مثيرة من وائل جمعة بعد تألق محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فوق الركبة وشعر كيرلى.. ابنة عمرو دياب بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

أبيض X أبيض وظهر مكشوف... نيللى كريم تستعرض أناقتها على البحر

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز