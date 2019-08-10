ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موقع مخالفات المرور الجديد.. الداخلية تقدم خدمة للمواطنين

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:54 م
موقع الاستعلام عن
موقع الاستعلام عن المخالفات المرورية
أحمد مهدي
أتاحت وزارة الداخلية خدمة الكترونية للمواطنين من خلال موقع مخالفات المرور الجديد وذلك للاستعلام عن مخالفات المرور للسيارات والأفراد التي ارتكابها أثناء القيادة ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المرورية للسيارة أو الاستعلام برقم رخصة القيادة .

ويمكن معرفة مخالفات المرور بالقاهرة والجيزة وكافة المحافظات من خلال الدخول على موقع مخالفات المرور الجديد.

يأتى تدشين موقع مخالفات المرور الجديد فى ظل تطوير منظومة المرور في مصر ورفع كفاءتها وعن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر بصورة صحيحة عبر موقع مخالفات المرور الجديد برقم اللوحة المرورية أو رخصة السيارة أو برقم رخصة القيادة وأيضًا برقم المخالفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم لوحة السيارة يتم الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية يتم إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة او ادخال رقم رخصة القيادة المستعلم عنها يتم الضغط على إجمالي المخالفات، يظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور المستحق سدادها لمعرفة مخالفات المرور ادخل من هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تطبيقه.. هل يُساهم الملصق الإلكتروني في القضاء على سرقة السيارات؟

تعرف على تفاصيل الخدمة الجديدة للبنك المركزي للاستعلام الفوري عن حسابات المتوفين

المركزي يوقع اتفاقية للاستعلام الائتماني عن السيارات الممولة من البنوك مع المرور

فى 6 خطوات.. اعرف مخالفات عربيتك من تطبيق الداخلية على المحمول.. صور

فيديوجراف| وأنت فى البيت.. اعرف مخالفات المرور الخاصة بـ سيارتك

موقع مخالفات المرور الجديد .. الداخلية تقدم خدمة للمواطنين

ترشيحاتنا

تريزيجيه يواجه توتنهام اليوم مع أستون فيلا

ناهد السباعي تنعي طليقة أحمد السعدني

نصائح تساعدك على تحسين جودة الصوت في هاتفك الأندرويد

أخبار الفن| جينيفر لوبيز شبه عارية فى العلمين.. والنجوم فى عزاء والدة فتحى عبد الوهاب

نكهة خاصة تميز جوكر الإسماعيلى الجديد.. تفاصيل

قبل لقاء اطلع بره.. الأهلي يختتم تدريباته ويغادر للإسكندرية بعد الإفطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أبيض وظهر مكشوف... نيللى كريم تستعرض أناقتها على البحر

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز