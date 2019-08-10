موقع مخالفات المرور الجديد .. الداخلية تقدم خدمة للمواطنين

وذلك للاستعلام عن مخالفات المرور للسيارات والأفراد التي ارتكابها أثناء القيادة ويمكن الاستعلام عن

ويمكن معرفة مخالفات المرور بالقاهرة والجيزة وكافة المحافظات من خلال الدخول على

يأتى تدشين

موقع مخالفات المرور الجديد

فى ظل تطوير منظومة المرور في مصر ورفع كفاءتها وعن طريقة الاستعلام عن

مخالفات المرور

في مصر بصورة صحيحة عبر موقع

مخالفات المرور

الجديد برقم اللوحة المرورية أو رخصة السيارة أو برقم رخصة القيادة وأيضًا برقم المخالفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم لوحة السيارة يتم الدخول إلى

بوابة الحكومة الإلكترونية

يتم إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة او ادخال رقم رخصة القيادة المستعلم عنها يتم الضغط على إجمالي المخالفات، يظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور المستحق سدادها لمعرفة مخالفات المرور ادخل من

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