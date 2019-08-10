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من الأراضى المقدسة.. أحمد موسى يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:21 م
أحمد موسى
أحمد موسى
آيات أحمد
هنأ الإعلامى أحمد موسى، المسلمين بعيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون حاج على جبل عرفات اليوم لتأدية مناسك الحج الأكبر.

وأشاد الإعلامى أحمد موسى، خلال تغطية خاصة من مشاعر جبل عرفات ببرنامج "على مسئوليتى"، بالتنظيم المتميز للحج هذا العام عن الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن أعداد الحجاج هذا العام أقل من العام الماضى.

وقال الإعلامى أحمد موسى إنه تمت تأدية صلاتي الظهر والعصر قصرًا اليوم، من قبل أكثر من نصف مليون حاج، مشيرًا إلى أن الدعوات مستجابة فى يوم عرفة.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى أن الأمطار تتساقط فى جدة، ومكة المكرمة، ومن المتوقع أن تتساقط على جبل عرفات بعد قليل، موضحًا أن السحب تتكاثر أعلى جبل عرفات.

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