محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة بالبداري

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من شوارع وميادين مركز البداري، في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، بما يحقق المظهر الحضاري اللائق، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبدالرؤوف النمر، كثفت أعمال رفع التراكمات والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة وعدد من القرى التابعة، من بينها (الكوم الأحمر، والعقال البحري، والعقال القبلي، والنواورة)، ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتل السكنية، حفاظاً على نظافة البيئة ومنع انتشار الأمراض، وذلك بإشراف محمد فوزي العسال، مدير إدارة المخلفات الصلبة، ورئيس الحملة الميكانيكية.

رفع كفاءة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين

وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على مواصلة الجهود لتحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بجميع المراكز والقرى، مؤكداً تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير القطاع، واستعادة المظهر الجمالي والحضاري، من خلال تنفيذ حملات يومية منتظمة وبمتابعة ميدانية مستمرة، لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي المحافظة.