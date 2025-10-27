قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة بالبداري

استمرار حملات رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة بمركز البداري
استمرار حملات رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة بمركز البداري
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من شوارع وميادين مركز البداري، في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، بما يحقق المظهر الحضاري اللائق، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبدالرؤوف النمر، كثفت أعمال رفع التراكمات والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة وعدد من القرى التابعة، من بينها (الكوم الأحمر، والعقال البحري، والعقال القبلي، والنواورة)، ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتل السكنية، حفاظاً على نظافة البيئة ومنع انتشار الأمراض، وذلك بإشراف محمد فوزي العسال، مدير إدارة المخلفات الصلبة، ورئيس الحملة الميكانيكية.

رفع كفاءة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين

وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على مواصلة الجهود لتحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بجميع المراكز والقرى، مؤكداً تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير القطاع، واستعادة المظهر الجمالي والحضاري، من خلال تنفيذ حملات يومية منتظمة وبمتابعة ميدانية مستمرة، لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي المحافظة.

أسيوط حملات النظافة ورفع المخلفات شوارع وميادين مركز البداري المخلفات الصلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

المركزي

نتائج التعداد الاقتصادي السادس.. 3.858 منشآة في مصر والقطاع الخاص يستحوذ على 99.85%

المشاط

المشاط: التعداد الاقتصادي السادس يعزز التخطيط القائم على الأدلة

الجهاز

خيرت بركات: المسوح الميدانية والدراسات المتخصصة ركيزة أساسية لتوفير البيانات الدقيقة

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد