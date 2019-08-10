على أنغام العيد فرحة.. علي ربيع يهنئ المصريين بعيد الاضحى

هنأ الفنان علي ربيع المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".



ونشر علي ربيع، فيديو له على أنغام العيد فرحة عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" من داخل المسرح ويجلس بجوارة كريم عفيفي اوس اوس ومحمد عبد الرحمن.



وعلق علي ربيع علي الفيديو قائلا: "حبايب قلبي كل سنة وانتم طيبين وكل مصر والوطن العربي طيب وعيد سعيد علي كل الناس بقا مستنينكم بمسرح مصر".



ويشارك علي ربيع في فيلم خالد بن الوليد مع كل من نجوم مسرح مصر محمد عبد الرحمن وكريم عفيفي.

