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فيديوجراف| موعد صلاة العيد في محافظات مصر

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:01 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
موعد صلاة العيد هو أكثر ما يبحث عنه المسلمون في تلك الأوقات، فهي ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الأضحى 2019.

صلاة العيد تقام في المساجد الكبيرة والساحات كي تستوعب أعداد المصلين التي تتوافد لأداء صلاة العيد.

ومن خلال الفيديوجراف، يمكنك التعرف على موعد صلاة العيد في محافظات مصر المختلفة، من موعد صلاة العيد في القاهرة، موعد صلاة العيد في الجيزة، موعد صلاة العيد في الإسكندرية، موعد صلاة العيد في الصعيد، وحتى موعد صلاة العيد في السلوم.

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