فيديوجراف| موعد صلاة العيد في محافظات مصر

موعد صلاة العيد هو أكثر ما يبحث عنه المسلمون في تلك الأوقات، فهي ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الأضحى 2019.



صلاة العيد تقام في المساجد الكبيرة والساحات كي تستوعب أعداد المصلين التي تتوافد لأداء صلاة العيد.



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