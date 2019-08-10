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تفاصيل حزينة.. قصة أحمد السعدني مع مطلقته الراحلة من الزواج للوفاة

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:22 م
احمد السعدني مع طليقته
احمد السعدني مع طليقته
شروق ابراهيم
يعيش الفنان أحمد السعدني، صدمة كبيرة بعد وفاة مطلقته أمل سليمان في الثلاثينيات من عمرها بعدما أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة، إذ شيع جثمان الفقيدة منذ قليل من مسجد سعاد كفافي بالسادس من أكتوبر.

وعلم "صدى البلد" أنه عندما علم السعدني بخبر الوفاة كان متواجدا في الساحل الشمالي لحضور حفل النجمة العالمية جنفير لوبيز، إلا أنه عاد للقاهرة فور سماعه للخبر ليكون بجانب ابنيه منها عبدالله وياسين.

ورغم الانفصال إلا أن أحمد السعدني، انهمرت دموعه وحرص على توديع أمل "أم ولديه" في المستشفى والقاء نظرة الوداع عليها.

وما لا يعرفه الكثيرون أن أحمد السعدني منفصل عن زوجته أمل سليمان منذ أكثر من عامين ولكنه لم يعلن عن الأمر إلا من قريب حيث ظل الانفصال سريًا لان أحمد السعدني يسير على نهج والده النجم الكبير صلاح السعدني في التكتم على أخبار العائلة والاحتفاظ بخصوصيتها.

وأكد أحمد السعدني في حوار سابق على إذاعة نجوم إف إم أنه يحبذ عدم الإدلاء بتصريحات حول حياته الشخصية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي لانه من الممكن أن يخوض بسبب ذلك حربا شرسة يرى انه في غنى عنها.

أما عن سبب انفصال أحمد السعدني عن زوجته، فترددت شائعات ان علاقته بالفنان ريهام حجاج السرية هي من تسببت في إفساد حياته الأسرية حيث تقربا من بعضهما البعض بشدة خلال كواليس تصوير مسلسل الكبريت الاحمر.

وبعد الانفصال، أكد السعدني أنه لن يفكر في اتخاذ خطوة الزواج في الوقت الحالي واللافت أن أحمد السعدني لا يزال محتفظًا بصورته مع مطلقته و"أم ولديه" " امل" عبر إنستجرام.




تفاصيل حزينة.. قصة أحمد السعدني مع مطلقته الراحلة من الزواج للوفاة
تفاصيل حزينة.. قصة أحمد السعدني مع مطلقته الراحلة من الزواج للوفاة
تفاصيل حزينة.. قصة أحمد السعدني مع مطلقته الراحلة من الزواج للوفاة
تفاصيل حزينة.. قصة أحمد السعدني مع مطلقته الراحلة من الزواج للوفاة

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