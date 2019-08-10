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فن

شاهد.. هنادي مهنى تنشر صورة لها بإيطاليا عبر إنستجرام

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:04 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
محمد بدران
نشرت النجمة الشابة هنادي مهنى، صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام" خلال تواجدها بميلانو بإيطاليا.

وعلقت "مهنى" على الصورة قائلة: "أهلا ميلانو"، ولاقت الصورة اعجاب متابعيها.

وشاركت هنادي، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتجسد من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.
شاهد.. هنادي مهنى تنشر صورة لها بإيطاليا عبر إنستجرام

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