سفير اليابان في القاهرة: أمتلك مكتبة مصغرة لأعمال نجيب محفوظ

استقبل السفير ماساكي نوكي ، سفير اليابان بالقاهرة نجلة الكاتب الراحل نجيب محفوظ هدى محفوظ وذلك في مقر السفارة اليابانية بالقاهرة حيث وصف الزيارة بأنها زيارة رائعة.



وأوضح السفير الياباني في تصريحات صحفية له انه كان كنت قد التقي بها من قبل خلال افتتاح متحف نجيب محفوظ مستمتعا بحديثها الشيق عن والدها الكاتب الكبير نجيب محفوظ وعن حبه للرحمة والعطف وذلك وفقا لتصريحاته.



وبيًن السفير نوكي أنه قد استمع أيضا الي قصص "الحرافيش" والتي تعد من أكثر القصص التي اشتهر بها الكاتب الكبير ، لافتا الي انه كان يميل دائما إلي تلك القصص بل ومولع بها.



وأتم السفير نوكي تصريحاته قائلا : والآن وبعد أن أصبح لدي مكتبة مصغرة من روايات نجيب محفوظ، يبدو أنني سوف أداوم على الاستمتاع بقراءة روايات الكاتب الكبير لفترة من الوقت خلال الفترة القادمة."