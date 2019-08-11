برلمانية تطالب المواطنين بمواجهة جشع التجار في العيد

أكدت سهير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق استعدادًا لحلول عيد الأضحي المبارك لمنع وجود احتكار للسلع من جانب التجار.





وأضافت سهير الحادي في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك مجموعة من التجار عديمي الضمير الذين يستغلون هذه المناسبات الكريمة في زيادة الأسعار على السلع والمنتجات.





وطالبت سهير الحادي بإطلاق حملات توعية للمواطنين ونشر الأرقام الخاصة بجهات الرقابة لمساعدة المواطنين على مواجهة أى حالات جشع من التجار بالإبلاغ عن تلك الحالات.



