ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب المواطنين بمواجهة جشع التجار في العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:00 ص
أسواق
أسواق
حسن رضوان
أكدت سهير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق استعدادًا لحلول عيد الأضحي المبارك لمنع وجود احتكار للسلع من جانب التجار.

وأضافت سهير الحادي في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك مجموعة من التجار عديمي الضمير الذين يستغلون هذه المناسبات الكريمة في زيادة الأسعار على السلع والمنتجات.

وطالبت سهير الحادي بإطلاق حملات توعية للمواطنين ونشر الأرقام الخاصة بجهات الرقابة لمساعدة المواطنين على مواجهة أى حالات جشع من التجار بالإبلاغ عن تلك الحالات.

ناشدت سهير الحادي المواطنين ضرورة الإبلاغ فورًا عن أي تاجر يقوم بالمغالاة على المواطنين بهدف التكسب بطرق غير شرعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: نحتاج لمزيد من الجهود لضبط المنظومة الاستهلاكية بعد رفع أسعار الوقود

رئيس الوزراء: مصر قطعت شوطاً طويلاً في مكافحة غسيل الأموال.. برلمانيون: يرجع لـ تضييق الخناق عليها وتتبع مصادرها.. ومطالب بإطلاق برامج لتوعية الشباب وأخطارها

للسيطرة على الأسواق.. برلماني يطالب بتوفير خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين

روشتة برلمانية للسيطرة على الأسواق بحلول عيد الاضحى المبارك.. نواب: خط ساخن لاستقبال الشكاوى .. مطالب بفتح أسواق بديلة لخفض الأسعار

ترشيحاتنا

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة ونابولي

طرق التعامل مع لحم الاضحية ليلة العيد.. لا تتناولها مباشرة بعد الذبح

جيفري ابستين.. القصة الكاملة لانتحار صديق ترامب داخل زنزانته للتخلص من اتهامات جنسية

محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بـ الغردقة

الإفتاء تحذر من فعل شائع يبطل صلاة العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور