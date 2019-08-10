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اقتصاد

تعرف على تفاصيل تعديل النظام الأساسي وبيانات الشركات الفردية

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:04 م
وزارة الاستثمار و
وزارة الاستثمار و التعاون الدولي
محمد يحيي و علياء فوزي
اتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة اجراء تعديلات علي النظام الأساسي وبيانات الشركات الفردية ضمن اجراءاتها لتحفيز بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات بالبلاد خلال الفترات الراهنة، من خلال التقدم بطلباتهم لمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أحد فروعها علي مستوي الجمهورية.

وقال تقرير صادر عن الوزارة أن تلك التعديلات تشمل عقود الشركة أو بيانات السجل التجاري، إذ تشمل شركات " التوصية البسيطة والتضامن، و المساهمة، المنشآت الفردية".

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للشركات التوصية البسيطة والتضامن، فإن الاجراءات تسغرق يوم عمل واحد بعد استيفاء المستندات المطلوبة، أما بالنسب للشركات المساهمة فتستغرق الاجراءات نحو 3 أيام عمل، أما المنشآت الفردية فقد تصل يوك عمل.

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