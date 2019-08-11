تجنب التفحيط.. 4 خطوات للحفاظ على كبالن السيارة

يسمع سائق السيارة فى بعض الأحيان أصوات أسفل المقاعد تشبه الطقطقة تأتى من جانب الإطارات ثم بعد ذلك تقف السيارة تماما، ولا يعلم ما السبب، ولكن هذا يكون ناتجا عن تلف وكسر فى الكبالن الداخلية أو الخارجية للسيارة.



وهناك 4 أجزاء لـ الكبالن فى السيارة وهى 2 كوبلن داخلى و2 كوبلن خارجى وهم المسئولين عن نقل الحركة من صندوق التروس (علبة السرعة) إلى عجلات السيارة.



ويقدم موقع صدى البلد عددا من النصائح الخاصة بالحفاظ على كبالن السيارة لأنها من القطع الهامة والتي يجب الاهتمام بها دائمًا والحفاظ عليها.



-أولا: تجنب القيادة المتهورة وكمثال التفحيط والسير فوق المطبات بسرعة عالية أو الوقوع فى العديد من الحفر بالطرق غير المستوية فهذا من الممكن أن يعرض كوبلن السيارة للكسر الفورى.



- ثانيا: عدم الانحدار بالسيارة إلى الاتجاه الاخر بسرعة عالية فهذا يؤثر على كبالن السيارة ومن الممكن أن تتحرك من مكانها المخصص لها وفى هذه الحالة يتلف تماما.



- ثالثا : يجب فحص ومراقبة الكبالن بشكل دوري والكشف عليها، والتأكد من وجود الشحم داخل القطعة المطاطية التي تحمي الكوبلن وعدم وجود أى تسرب منه.



- رابعا : عند سماع صوت طقطقة عالية صادر من الكوبلن فى المنحدرات فهذا ينذر بقرب تلفها أما إذا سمع هذا الصوت فى الطريق المستقيم فلا بد من تغير هذا الجزء على الفور لتجنب حدوث كارثة على الطريق ولن تتحرك السيارة نهائيا.