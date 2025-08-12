قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
الرئيس الأوغندي يشكر الرئيس السيسي لدعم بلاده بالأمصال ويؤكد عمق العلاقات التاريخية مع مصر
رسائل ثقة ومسؤولية .. نواب الجبهة الوطنية يتعهدون بالانحياز لقضايا المواطن
التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟
صور وفيديوهات وهتك عرض .. اعترافات سارة خليفة أمام النيابة في قضية المخدرات
كيف توفر في فاتورة الكهرباء؟.. نصائح لاستخدم الفرن الكهربائي بذكاء
حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق.. الإفتاء: لا تمت لـ الإسلام بصلة
نقيب المحامين يكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب
وحدات بديلة .. الإسكان: منصة إلكترونية جديدة لطلبات مواطني الإيجار القديم
قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي
خدت أعضاء جوزي .. بدرية طلبة ترد على اتهامات مثيرة للجدل
الحرارة 42 في الظل | إعلان رسمي من الأرصاد عن ذروة موجة ساخنة
قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي

هاجر ابراهيم

قدم الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خالص العزاء لأسر ضحايا حادث كورنيش المدينة، مؤكدًا أن كافة أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لتأمين المصطافين وتحقيق أعلى درجات السلامة لهم خلال تواجدهم بالإسكندرية.

وقال المحافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن عدد المصطافين هذا العام بلغ نحو 2.8 مليون زائر، وفقًا للتقديرات الرسمية، وهو ما يتطلب جهودًا مضاعفة لضمان سلامتهم وراحتهم.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الجوانب المتعلقة بالمصطاف، سواء من حيث الأمان أو الخدمات الصحية، مشيرًا إلى وجود دراسات مرورية تنفذها شركات متخصصة على مستوى عالٍ، لرصد حركة السيارات وتقاطرها بشكل دقيق.

وأوضح أن قطاع الشاطبي، الذي شهد وقوع الحادث، يشهد عبور نحو 140 ألف سيارة يوميًا، بينما تصل كثافة المرور خلال الذروة إلى 15 ألف سيارة في الساعة، مما يبرز حجم الضغط على البنية التحتية.

وكشف الفريق أحمد خالد أن المحافظة تدرس حاليًا ملابسات الحادث بشكل دقيق، مؤكداً أن هناك 19 إشارة لعبور المشاة موزعة على طول الكورنيش، بمعدل 480 مترًا بين كل إشارة، بالإضافة إلى 13 نفقًا للمشاة، بينها نفق يبعد فقط 94 مترًا عن موقع الحادث.

وأشار إلى أن منظومة المراقبة بالكاميرات تغطي الطريق بالكامل، إلا أنه تم اتخاذ قرار عاجل بزيادة عدد الكاميرات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الرقابة والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن سلامة المواطنين والمصطافين أولوية قصوى، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تهيئة بيئة آمنة ومناسبة للجميع.

محافظ الإسكندرية كورنيش المدينة الإسكندرية الخدمات الصحية البنية التحتية

