قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي

قدم الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خالص العزاء لأسر ضحايا حادث كورنيش المدينة، مؤكدًا أن كافة أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لتأمين المصطافين وتحقيق أعلى درجات السلامة لهم خلال تواجدهم بالإسكندرية.

وقال المحافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن عدد المصطافين هذا العام بلغ نحو 2.8 مليون زائر، وفقًا للتقديرات الرسمية، وهو ما يتطلب جهودًا مضاعفة لضمان سلامتهم وراحتهم.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الجوانب المتعلقة بالمصطاف، سواء من حيث الأمان أو الخدمات الصحية، مشيرًا إلى وجود دراسات مرورية تنفذها شركات متخصصة على مستوى عالٍ، لرصد حركة السيارات وتقاطرها بشكل دقيق.

وأوضح أن قطاع الشاطبي، الذي شهد وقوع الحادث، يشهد عبور نحو 140 ألف سيارة يوميًا، بينما تصل كثافة المرور خلال الذروة إلى 15 ألف سيارة في الساعة، مما يبرز حجم الضغط على البنية التحتية.

وكشف الفريق أحمد خالد أن المحافظة تدرس حاليًا ملابسات الحادث بشكل دقيق، مؤكداً أن هناك 19 إشارة لعبور المشاة موزعة على طول الكورنيش، بمعدل 480 مترًا بين كل إشارة، بالإضافة إلى 13 نفقًا للمشاة، بينها نفق يبعد فقط 94 مترًا عن موقع الحادث.

وأشار إلى أن منظومة المراقبة بالكاميرات تغطي الطريق بالكامل، إلا أنه تم اتخاذ قرار عاجل بزيادة عدد الكاميرات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الرقابة والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن سلامة المواطنين والمصطافين أولوية قصوى، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تهيئة بيئة آمنة ومناسبة للجميع.