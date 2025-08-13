توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الحكومة المصرية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك

واصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لليوم الثاني على التوالي، لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة البوسنية سراييفو بعقد اجتماع مع السيد Stasa Kosarac نائب رئيس مجلس الوزراء البوسني ووزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والمسئول عن ملف السياحة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي من شأنها أن تخدم مصالح البلدين على المستوى السياحي.

وزير السياحة والآثار

وقد حضر الاجتماع السفير وليد حجاج سفير مصر في سراييفو، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد وائل شيحة نائب السفير المصري بسراييفو.

وعقب الاجتماع، قام الوزيران بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال السياحة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بما يعمل على تعزيز أطر التعاون المشترك في قطاع السياحة، حيث ثمن الوزيران على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، والتي ستكون البداية التي من شأنها أن تؤدي إلى فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين في مجال السياحة.

ومن جانبه، أعرب السيد شريف فتحي عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ وصوله إلى سراييفو، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على تطوير العلاقات مع الجانب البوسني في مختلف المجالات وخاصة في مجال السياحة لما تمثله من أهمية بالنسبة للاقتصاد القومي كما أنها تعد القوة الناعمة التي من شأنها أن تدعم آواصر التعاون والتواصل بين الدول، مشيراً الى أن هناك العديد من فرص التعاون بين البلدين في هذا المجال.

كما أشار إلى أهمية التواصل وتبادل الرؤى بين الجانبين المصري والبوسني على المستويين الحكومي والخاص، لافتاً إلى إمكانية تنظيم رحلات تعريفية لممثلي شركات السياحة البوسنية والمصرية لتعريفهم بالمنتجات والتجارب السياحية في كلا البلدين، وكذلك تنظيم قوافل سياحية وورش عمل بين القطاع الخاص السياحي في البلدين لدفع السياحة البينية وتعزيز التعاون في مجال الاستثمار السياحي.

وتطرق أيضاً للحديث عن استراتيجية الوزارة الترويجية والحملة الدولية التي أطلقتها تحت شعار "مصر... تنوع لا يُضاهى"، والتي تسلط الضوء على المنتجات السياحية الفريدة التي تتميز بها مصر، وكذلك الاعتماد على أدوات الترويج الحديثة وخاصة تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في دعم الحملات التسويقية الدولية لمصر.

كما تحدث السيد الوزير عن الأداء الإيجابي لقطاع السياحة في مصر خلال عام 2024، وما حققه الربع الأول من عام 2025 من نمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء البوسني ووزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والمسئول عن ملف السياحة، إلى علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، لافتاً إلى تطلعه إلى تنمية العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة وزيادة حركة السياحة البينية بين مصر والبوسنة والهرسك، مشيراً إلى تمتع بلاده بإمكانيات سياحية عديدة.

كما أشار إلى أن بلاده ستشارك في اكسبو 2027 الذي سيُقام بالعاصمة الصربية بلجراد، وأنه سيكون فرصة للترويج للسياحة البوسنية والمصرية، مقدماً التهنئة للسيد شريف فتحي على الاتفاق مع الحكومة الصربية لتنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية القديمة خلال فترة معرض الاكسبو، مؤكداً أنه سيكون منصة هامة للترويج السياحي للدول.

وأكد أيضاً على أهمية قطاع السياحة للاقتصاد البوسني، لافتاً إلى أن بلاده تعمل حالياً على تنمية هذا القطاع الهام. كما أشار إلى أن سراييفو تستضيف كل عام في شهر أغسطس مهرجان سراييفو للفيلم، موجهاً الدعوة للوزير لمشاركة الوزارة في المهرجان العام القادم، ورحب السيد شريف فتحي بهذه الفكرة وإمكانية مشاركة الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المهرجان.

كما ناقش الوزيران إمكانية التعاون في مجال التدريب والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال السياحة والفندقة، حيث أكد السيد شريف فتحي على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير العنصر البشري في قطاع السياحة، وأنها تعمل مع كليات السياحة والفنادق الموجودة في مصر لتطوير نظم التعليم والتدريب للطلاب وتوحيد المفاهيم التي تتعلق بالعمل السياحي والربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية.

ومن جانبه، أشار السفير وليد حجاج إلى أن توقيع مذكرة التفاهم من شأنه أن يعطي دفعة قوية للتعاون القائم بين مصر والبوسنة والهرسك ويساهم في زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، لافتاً إلى أن هذا الحراك يأتي أيضاً في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين زخماً كبيراً واهتماماً متبادلاً بتطوير كافة أطر التعاون بينهما في شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة، وخاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والمشاورات الدبلوماسية، والتعاون في مجال الدفاع والتبادل الثقافي، إلى جانب المجال السياحي الذي يمثل ركناً أساسياً من أركان العلاقات الممتدة بين البلدين وشعبيهما.

وفي نهاية الاجتماع وجه السيد شريف فتحي الدعوة للوزير البوسني لزيارة مصر، والذي رحب بهذه الدعوة الكريمة.