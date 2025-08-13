قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
أسماء عبد الحفيظ

العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات وثيقة وواضحة طبيًا، ويُعتبر فقر الدم أحد الأسباب الشائعة لتساقط الشعر، خاصة عند النساء في سن الإنجاب. إليك شرحًا مبسطًا وموضحًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

 ما هو فقر الدم؟

فقر الدم الأنيميا هو حالة تحدث عندما لا يحتوي الدم على ما يكفي من كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموغلوبين لنقل الأوكسجين بشكل كافٍ إلى أنسجة الجسم. أشهر أنواعه هو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

كيف يؤثر فقر الدم على الشعر؟

الشعر يحتاج إلى أوكسجين ومواد مغذية لكي ينمو بشكل صحي.

في حال وجود فقر دم خاصة نقص الحديد، يقل وصول الأوكسجين إلى بصيلات الشعر.

هذا النقص يُضعف البصيلات ويُدخلها في "مرحلة الراحة" مبكرًا، مما يؤدي إلى:

  • تساقط الشعر بشكل ملحوظ.
  • بطء نمو الشعر الجديد.
  • ضعف عام في كثافة الشعر ولمعانه.

لماذا النساء أكثر عرضة لذلك؟

فقدان الدم خلال الدورة الشهرية، خاصة إذا كانت غزيرة.

الحمل والرضاعة، حيث تزداد حاجة الجسم للحديد والعناصر الغذائية.

الأنظمة الغذائية غير المتوازنة أو النباتية دون مكملات.

الضغط النفسي والتوتر اللذان يفاقمان المشكلة.

كيف أعرف أن تساقط شعري سببه فقر الدم؟

تساقط منتشر وليس فقط من الأمام.

شعر خفيف وضعيف بشكل عام.

تعب عام، دوخة، شحوب البشرة، أظافر هشة.

تحليل دم يُظهر انخفاض نسبة الهيموغلوبين أو الفيريتين مخزون الحديد.

العلاج

  • إجراء تحليل دم لتحديد نوع فقر الدم.
  • تناول مكملات الحديد بوصفة طبيب.
  • تحسين النظام الغذائي اللحوم، الخضروات الورقية، العدس، الفواكه المجففة.
  • استخدام فيتامينات مخصصة للشعر عند الحاجة مثل الزنك، البيوتين، فيتامين D

ملاحظة مهمة

إذا لم يُعالج فقر الدم من جذوره، فلن تنفع العلاجات الموضعية أو الشامبوهات باهظة الثمن في إيقاف تساقط الشعر.

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات?

