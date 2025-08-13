طلاء جديد لسيارات كاديلاك يتجاوز سعره 60 ألف دولار

طرحت كاديلاك مؤخرًا برنامج "Curated by Cadillac" المخصص لسيارة CT5-V Blackwing 2026، والذي يمنح العملاء الأثرياء فرصة للحصول على سيارة مطلية يدويًا بألوان داخلية وخارجية حصرية، مع إمكانية المزج بين مواد وتشطيبات متعددة لابتكار بيئة فريدة داخل المقصورة.

ويستهدف البرنامج عشاق التفرد الذين لا يرضون بسيارة تشبه سيارات الآخرين، ويعد بتحويل السيارة إلى قطعة فنية متحركة.

لكن المشكلة تكمن في المنافسة، حيث تقدم شركات كبرى مثل بورش برامج مشابهة بأسعار أقل بكثير.

فبينما تطرح كاديلاك أكثر من 160 لونًا خارجيًا بتكلفة إضافية تصل إلى 59 ألف دولار، تقدم بورشه في برنامجها الأساسي Paint to Sample أكثر من 190 لونًا بسعر 13,620 دولارًا فقط، أو تصميم لون مخصص بالكامل مقابل 31,100 دولار.

تجعل التكلفة المرتفعة لبرنامج كاديلاك البعض يتساءل عن مدى جدواه، خاصة أن السعر الأساسي لـ CT5-V Blackwing يقارب 158 ألف دولار، ومع إضافة باقة الألوان المميزة يرتفع المبلغ إلى مستويات تنافس سيارات فاخرة أخرى، مثل بورش تايكان المخصصة بألوان استثنائية.

سبب ارتفاع سعر طلاء كاديلاك

ورغم ذلك، تحاول كاديلاك تبرير فارق السعر بإتاحة خيارات تصميم داخلي غير مسبوقة، تصفها بأنها توفر "ملايين التشكيلات المختلفة"، إلا أن تفاصيل هذه الخيارات لم تكشف بالكامل بعد.

ما إذا كان العملاء سيقبلون بدفع الفارق الكبير للحصول على توقيع كاديلاك على ألوانهم المخصصة، سيظل سؤالًا مفتوحًا حتى بدء تسليم السيارات.