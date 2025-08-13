لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

أثار مطعم تسلا Diner الجديد في هوليوود ، الجدل منذ لحظة افتتاحه في 21 يوليو الماضي، إذ واجه الزوار طوابير طويلة، ومشكلات في التنظيم، وحتى مظلات طائرة اصطدمت بالضيوف، إضافة إلى نفاد بعض الأطباق سريعًا.

كما أصبح المطعم موقعًا لاحتجاجات منتظمة مناهضة لإيلون ماسك.

ووفقًا لموقع تسلا الرسمي، تم تقليص القائمة إلى خيارات محدودة تشمل برجر، ثلاث شطائر، هوت دوج، بطاطس مقلية، كوب فلفل حار، شريحة فطيرة البقان، ومشروبات.

كما تم حذف عرض "الإفطار طوال اليوم" ليقتصر الإفطار على فترة الصباح فقط، بينما اختفت بعض الأصناف السابقة مثل "لحم الخنزير المقدد الرائع"، وسلطة السوق، وبرجر الخضار، وساندويتش النادي، والبسكويت مع المرق.

الشيف إريك جرينسبان برر تقليص القائمة بالإقبال غير المسبوق، مؤكدًا أن قائمة الطعام ستشهد تعديلات مستمرة.

لكن المنتقدين رأوا أن ما كان يروج له كمطعم يعمل 24 ساعة أصبح الآن متاحًا فقط لمالكي سيارات تسلا والمركبات الكهربائية بين منتصف الليل والسادسة صباحًا.

ورغم هذه التحديات، أعرب إيلون ماسك عن ثقته في فكرة الجمع بين شحن السيارات الكهربائية والمطاعم، معلنًا خططًا لافتتاح فروع جديدة في مدن كبرى حول العالم.

لكن كثيرين يرون أن مطعم تسلا داينر يواجه صعوبات مشابهة لمشاريع ماسك السابقة التي لم تحقق وعودها بالكامل، مثل التاكسيات الذاتية القيادة أو أرقام مبيعات شاحنة سايبرتراك.