قبل إنطلاقها السبت| المدارس تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني

يستعد طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2025 لبدء امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني ابتداءا من السبت القادم الموافق 16 أغسطس 2025

وفي هذا الإطار أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني لتنبيه الطلاب بمواعيد امتحانات الدور الثاني في جميع المواد .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل

الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يخوضوا امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2025 يبلغ نحو 142 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2025 (نظام حديث)، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وتنتهى يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2025 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس المكفوفين للعام الدراسى 2024 / 2025 يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من أبرز الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025 هم الطلاب الراسبين في مادة أو مادتين في نتيجة الثانوية العامة 2025 ، مشيرةً إلى أنه في هذه الحالة يحصل الطالب في نتيجة امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على 50% فقط من الدرجة الكلية للمادة حتى لو أجاب عن الامتحان كله “صح” .