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مياه الصرف تغرق منازل أهالى قرية شنشور بالمنوفية.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:59 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن أحمد إبراهيم عمارة، من أهالى قرية شنشور مركز أشمون بمحافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف بالقرية.

وقال فى رسالته: مياه الصرف الصحى تحاصر الأهالى داخل المنازل، وتم إغلاق المحلات ونخشى على أطفالنا من تفشى الأمراض، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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