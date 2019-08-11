اسعار اليوم.. الدولار بـ 16.60 جنيه.. والذهب عيار 21 يسجل 684 للجرام.. والبلطى بـ 35 جنيها للكيلو

متوسط سعر الدولار الأمريكي يبلغ 16.5092 جنيه للشراء

جرام الذهب عيار 21 سعر بين 682 و684 جنيهًا

كيلو قشر البياض يسجل نحو 64 جنيها

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا ملحوظا في تعاملات اليوم، الأحد 11 أغسطس 2019، وفقا لمتوسط أسعار العملات المعلن للبنك المركزى المصرى.وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي 16.5092 جنيه للشراء و16.6092 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو 18.4606 جنيه للشراء و18.5774 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 19.9827 جنيه للشراء و20.0954 جنيه للبيع.وسجل متوسط سعر الفرنك السويسرى 16.8961 جنيه للشراء و17.0054 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى 15.5659 جنيه للشراء و15.6631 جنيه للبيع.وعن أسعار العملات العربية فقد سجل متوسط سعر الريـال السعودى 4.4010 جنيه للشراء و4.4282 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى 54.2511 جنيه للشراء و54.6031 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 4.4941 جنيه للشراء و4.5222 جنيه للبيع.واستقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد 11 أغسطس 2019، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 682 و684 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 585 و586 جنيها.كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 779 و782 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5464 و5480 جنيها.وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 714 إلى 716، وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 455 و456 جنيها، وعيار 12 من 390 جنيها إلى 391 جنيها.واستقرت أسعار السمك اليوم بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 11 أغسطس 2019 داخل السوق.وسجل كيلو البلطي 35 جنيها، والبلطي نمرة "2" 30 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.وسجل كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 140 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ58 جنيها، والبورى "2" بـ 48 جنيها.وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 310 جنيهات.