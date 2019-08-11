غرائب.. العثور على أكبر ضفدع في العالم لم تشاهد مثله من قبل

استطاع باحثون العثور على واحدة من أكبر الضفادع في العالم، وهي ترفع صخورا تبلغ نحو ثلثي وزن جسمها، بهدف بناء أحواض لصغارها، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.



ويعد هذا الاكتشاف أول مثال على "بناء الأعشاش" لدى البرمائيات الإفريقية، حيث لوحظت الضفادع البالغة وهي تحرك صخورا، يصل وزنها إلى 2 كيلوجرام.



ويزن ضفدع جولايث نحو 3.3 كيلوم جرام حيث يصل طول جسمه إلى أكثر من 34 سم، ولا يشمل ذلك الساقين.



والضفدع مدرج في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، ويستوطن الكاميرون وغينيا الاستوائية.



