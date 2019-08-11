ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غرائب.. العثور على أكبر ضفدع في العالم لم تشاهد مثله من قبل

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:48 م
صدى البلد
محمد علي
استطاع باحثون العثور على واحدة من أكبر الضفادع في العالم، وهي ترفع صخورا تبلغ نحو ثلثي وزن جسمها، بهدف بناء أحواض لصغارها، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

ويعد هذا الاكتشاف أول مثال على "بناء الأعشاش" لدى البرمائيات الإفريقية، حيث لوحظت الضفادع البالغة وهي تحرك صخورا، يصل وزنها إلى 2 كيلوجرام.

ويزن ضفدع جولايث نحو 3.3 كيلوم جرام حيث يصل طول جسمه إلى أكثر من 34 سم، ولا يشمل ذلك الساقين.

والضفدع مدرج في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، ويستوطن الكاميرون وغينيا الاستوائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صيادون عثروا على مخلوق نادر فحولوه لـ حمار.. فيديو يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

لطلاب العلمي .. اختار كليتك من تنسيق المرحلة الثالثة 2019

الإفتاء تكشف عن دعاء مستحب عند ذبح الأضحية

في ذكرى ميلاد شرفنطح.. ترك التعليم من أجل الفن وكانت نهايته مأساوية |نوستالجيا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-8-2019

اهم اخبار اليوم.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد.. والقصة الكاملة لانتحار صديق ترامب داخل محبسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون