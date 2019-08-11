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رياضة

الإنجليز اتكلموا عربي.. فيديو يكشف جنون أطفال ليفربول بـ محمد صلاح

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:55 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
خطف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الأضواء كعادته داخل الملعب، سواء بمهاراته وأهدافه، أو بأخلاقه العالية، وطريقو تعامله الرائعو مع مشجعي الريدز.

وتداول رواد التواصل الإنجليزي فيديو لطفل إنجليزي ينادي على محمد صلاح خلال تنفيذه ركلة ركنية خلال مباراة ليفربول ونوريتش سيتي قائلا: "صلاح إزيك عامل إيه".

وتألق محمد صلاح في مباراة نوريتش سيتي، التي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل الملك المصري هدفا وصنع آخر.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة تشيسلي الأربعاء المقبل، في كأس السوبر الأوروبي، على ملعب " فودافون آرينا" بتركيا".

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