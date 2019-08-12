رامي صبري يشعل زفاف مروان محسن بأغاني فارق معاك.. ويثني على أخلاقه الرياضية.. صور

أحيا النجم رامي صبري حفل زفاف كابتن مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر علي "مدا" وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من لاعبي الأهلي ممن حرصوا علي التواجد عقب الانتهاء من مواجهة فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان.



حضر رامي بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وأشعل وصلات الرقص المتتالية للعروسين وأصدقائهما حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.



حرص رامي في بداية فقرته علي تحية العروسين واثني علي أخلاق مروان محسن وموهبته الرياضية واحترافه للساحرة المستديرة كما قدم التهنئة لنجوم الأهلي لفوزهم بـ ٤ أهداف مقابل لا شئ علي "اطلع بره" بطل جنوب السوداني وسط هتافات وصيحات الإعجاب.



قدم رامي عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي تفاعل معها الجميع منها "غالي " ، " تعالي" ،"اسيبك يومين " ، "الراجل" ,"وانا معاه " ، "اهد الدنيا" ،"الكلام كله عادي" ،"ما بلاش تقولي" .. بالإضافة الي بعض أغاني ألبومه الجديد "فارق معاك" الذي تم إطلاقه منذ أيام قليلة والذي تصدر نسب الأكثر استماعا ومشاهدة علي مواقع التواصل الاجتماعي.



شارك في احياء الحفل ال dj العالمي خالد حسين والفنان احمد عصام الذي قدم فقرة مبهرة من الـ fire works والمؤثرات البصرية بالإضافة الي اشرافه الكامل علي ترتيبات وتنظيم حفل الزفاف الذي تميز بالرقي والفخامة.