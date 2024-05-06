عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتابع جهود وزير الرياضة لإنهاء أزمة الشيبي والشحات قبل التصعيد لفيفا

صدى البلد

كشف الإعلامى محمد الليثى " ترقب مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية الجهود التي يقوم بها أكثر من مسئول في الرياضة المصرية ، في مقدمتهم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي  من أجل إنهاء أزمة حسين الشحات لاعب الفريق مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز "

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " الأهلي أرسل خطاب لإتحاد الكرة منذ أيام طلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية وقيامه برفع دعوى قضائية ضد حسين الشحات ".

وتابع محمد الليثى ": علم مسئولو الأهلي أن هناك محاولات ودية لإنهاء الأزمة ودياً بدلاً من التصعيد وهو ما رحّب به مسئولو القلعة الحمراء وفي مقدمتهم ، محمود الخطيب رئيس النادي وينتظر الأهلي إنهاء الحلول الودية خلال ساعات على أن يقوم الشيبي بالتنازل عن الدعوى القضائية التي أقامها ضد الشحات ، حتى يتراجع مسئولو القلعة الحمراء عن تصعيد الأزمة للفيفا والمحكمة الرياضية ".

وأضاف محمد الليثى: " الأهلي في كتابه إنه سبق وقام بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة لتطبيق اللوائح. الأولى في 7/12/2023، وتلقى النادي حينذاك ردًّا من الاتحاد في 4/1/2024 يؤكد فيه على أن لاعب المنافس «بالفعل» خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا».. وأن الجهة المنوطة بالنظر في «الواقعة» التي جاءت ضمن أحداث اللقاء وفقًا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات التي قامت بدورها وعاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وتمت إحالة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط بذات التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن ويتطلع الأهلي لحسم هذا الملف قبل نظر قضية حسين الشحات في إحدى المحاكم المدنية يوم 9 مايو الجاري ".

أشرف صبحي أزمة حسين الشحات الاتحادين المصري والدولي المحكمة الرياضية القلعة الحمراء أون تايم سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

بعائد يومي 1500 جنيه.. أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك المصرية 2024| تفاصيل

شوبير يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام سموحة

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

ترشيحاتنا

بعد دهسه شابا أعلى الدائري.. أمن الجيزة يتحفظ على سيارة عصام صاصا

الصحف الكويتية اليوم| أمير البلاد يتوجه غداً إلى تركيا.. الاحتلال يبدأ ترحيل سكان رفح تمهيداً للاجتياح.. وحماس تحذر من تداعيات وتطور خطير

القاهرة الإخبارية: سماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية

أكبر إبادة جماعية .. الرئاسة الفلسطينية تحذر من اجتياح رفح

اتحاد القبائل العربية يحذر من خطورة اجتياح رفح

13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة أمنية جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

الفرق شاسع بينهما.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| شاهد

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

مجسم وضيق.. نجوي كرم تثير الجدل بالسوشيال ميديا في دبي

فيديو

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ