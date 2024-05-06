الأهلي يتابع جهود وزير الرياضة لإنهاء أزمة الشيبي والشحات قبل التصعيد لفيفا

كشف الإعلامى محمد الليثى " ترقب مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية الجهود التي يقوم بها أكثر من مسئول في الرياضة المصرية ، في مقدمتهم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل إنهاء أزمة حسين الشحات لاعب الفريق مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز "

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " الأهلي أرسل خطاب لإتحاد الكرة منذ أيام طلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية وقيامه برفع دعوى قضائية ضد حسين الشحات ".

وتابع محمد الليثى ": علم مسئولو الأهلي أن هناك محاولات ودية لإنهاء الأزمة ودياً بدلاً من التصعيد وهو ما رحّب به مسئولو القلعة الحمراء وفي مقدمتهم ، محمود الخطيب رئيس النادي وينتظر الأهلي إنهاء الحلول الودية خلال ساعات على أن يقوم الشيبي بالتنازل عن الدعوى القضائية التي أقامها ضد الشحات ، حتى يتراجع مسئولو القلعة الحمراء عن تصعيد الأزمة للفيفا والمحكمة الرياضية ".

وأضاف محمد الليثى: " الأهلي في كتابه إنه سبق وقام بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة لتطبيق اللوائح. الأولى في 7/12/2023، وتلقى النادي حينذاك ردًّا من الاتحاد في 4/1/2024 يؤكد فيه على أن لاعب المنافس «بالفعل» خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا».. وأن الجهة المنوطة بالنظر في «الواقعة» التي جاءت ضمن أحداث اللقاء وفقًا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات التي قامت بدورها وعاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وتمت إحالة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط بذات التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن ويتطلع الأهلي لحسم هذا الملف قبل نظر قضية حسين الشحات في إحدى المحاكم المدنية يوم 9 مايو الجاري ".