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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام المجر في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:03 ص
منتخب مصر الناشئين
منتخب مصر الناشئين لكرة اليد
محمد رشاد
يلتقى فى الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الاثنين، منتخب ناشئين كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره المجرى فى إطار ختام مباريات الدور الأول التمهيدى ببطولة كأس العالم مواليد 2000 المقامة فى مقدونيا .

ويسعى منتخب ناشئين كرة اليد فى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل تحقيق مركز متقدم فى المجموعة لتسهيل مهمة دور ال 16 بعدما فاز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئين اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة و تحقيق الفوز على كندا اول امس السبت 47 /20.


كما شهد تألق الفراعنة فى اللقاءات السيطرة على القاب الافضل، حيث حصل اللاعب أحمد هشام على هذا اللقب أمام السويد ، بينما نجح مهاب سعيد فى تحقيق هذا اللقب أمام تايوان قبل أن يخطفه عمر لطفى أمام كندا.

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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