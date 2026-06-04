فادي حيلاني: المفاوض الأمريكي يتعامل مع مستويين داخل النظام الإيراني أحدهما أكثر مرونة

تحدث الدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن التغيير المطلوب في إيران طبيعة الاستراتيجية الأمريكية الحالية تجاه طهران.

وقال في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التصريحات الأمريكية ربما تعكس حالة الغموض في مجريات المفاوضات الراهنة، وذلك في أحيان كثيرة.

وأوضح، أن المفاوض الأمريكي يستشعر وكأنه يتعامل مع مستويين في النظام الإيراني، الأول فيه شيء من المرونة والبرجماتية ويتم التعاطي مع الأمور بجدول زمني معين؛ المرحلة الأولى وقف الحرب، والمرحلة الثانية تكمن في التفاوض.

وتابع، أن المستوى الثاني من النظام الإيراني -حسب المقربين من الإدارة الأمريكية- يرفض بشدة التعاطي مع كل الأمور التي تتعلق بالملف النووي، مواصلا: "ومن ثم، فإننا عندما نسمع الإدارة الأمريكية تقول نقترب من المفاوضات، يكون هذا بناءً على معطيات في الرسائل والرسائل المتبادلة مع هذا المستوى الأول من النظام الإيراني".

وأردف: "عندما نصل إلى مرحلة اتخاذ القرار، يرفض المستوى الثاني من هذا النظام -وهو الحرس الثوري الإيراني وربما زمرة معينة من القياديين في هذا الحرس- هذه المرونة التي نتحدث عنها، حيث إن أي تفاوض حول المشروع النووي واليورانيوم لا يزال مرفوضا حتى الآن".