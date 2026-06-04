مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت

قال الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، إن الجانب الإيراني، في آخر تصريح له حول المشهد اللبناني، أشار إلى أنه إذا اجتاحت إسرائيل بيروت، فإن إيران ستدخل الحرب بلا محالة، مضيفًا أن استمرار الضربات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية وصولًا إلى ضواحي بيروت قد يدفع إيران إلى الرد بالصواريخ في شمال إسرائيل.

وأوضح غباشي في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مسألة فصل الساحات تُعد مسألة إيرانية بامتياز، إذ تدركها إيران جيدًا، بينما تسعى أمريكا لتحقيقها عبر المفاوضات المباشرة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، دون تقديم أي ضمانات للجانب اللبناني.

وتابع: «كان من الأجدر بالولايات المتحدة أن توقف إطلاق النار أو توعّد إسرائيل بإيقاف مزيد من الاجتياحات في الجنوب اللبناني، حتى يطمئن الجانب اللبناني إلى جدية المفاوضات».

وواصل غباشي أن أمريكا فشلت في هذا المسعى، لأن فصل الساحات بين حزب الله، العمود الأساسي والحليف الأهم لإيران في المنطقة، يعد أمرًا صعبًا، ودلّ على ذلك رفض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، المقترح الأمريكي للتهدئة دون أن تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني.