مصرع ضابطين.. حفل ختام مهرجان الزهور في كولومبيا يتحول إلى مأساة

قدمت القوات العسكرية الكولومبية عرضا جويا في ميدلين بشمال غرب البلاد في اختتام مهرجان الزهور الذي يقام سنويا بالمدينة، أمس الأحد، ولكن هذا العرض سرعان ما تحول إلى مأساة.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، فقد لقى عسكريان كولومبيان مصرعهما بسبب انقطاع الحبل المعلق بالمروحية الذي كانا يتدليان منه خلال العرض.



وقالت قيادة الجيش في بيان: " إن القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين".



ويدعى ضابطا الصف اللذان توفيا، خيسوس موسيكويرا، وسيبا ستيان جاموبا، وكانا متدليين من المروحية وهما يحملان علما ضخما لبلديهما.