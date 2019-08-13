ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرزها اضطرابات هونج كونج..تراجع أسهم أوروبا بسبب مجموعة من المخاوف العالمية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:17 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
رويترز
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ أجبرت مجموعة من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية بما في ذلك ضبابية سياسية في إيطاليا والأرجنتين واضطراب في هونج كونج المستثمرين على اللجوء للملاذات الآمنة مثل السندات والذهب.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة مع تصدر مؤشري ميلانو ومدريد الزاخرين بالبنوك لقائمة المؤشرات الخاسرة.

وتعرضت الأسواق، التي تعاني بالفعل جراء مخاوف من أن الولايات المتحدة والصين ربما لا تنهيان حربهما التجارية المريرة قريبا، لمزيد من الضغوط مع انهيار عملة الأرجنتين وتصاعد اضطراب في هونج كونج وزيادة المخاوف بشأن الوضع السياسي في إيطاليا.

وشهد المناخ القاتم بوجه عام انخفاض عوائد السندات وتضرر البنوك، مع تصدر البنوك الأوروبية لقائمة القطاعات الهابطة.

وتراجعت أسهم هنكل أربعة بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السلع الاستهلاكية الألمانية توقعاتها للعام بالكامل للمبيعات والأرباح، لكن سهم هالو فريش الألمانية لتوصيل الوجبات قفز 12 بالمئة بفعل تحقيق تعادل بين الإيرادات والمصروفات للمرة الأولى منذ بدء التداول على الشركة.

وكانت القطاعات الدفاعية مثل العقارات والرعاية الصحية من بين عدد محدود من القطاعات المرتفعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض أسهم أوروبا بفعل اضطرابات سياسية في إيطاليا

أسهم اليابان تهبط لأدنى مستوى في أسبوع بفعل مخاطر السياسة العالمية وارتفاع الين

تراجع أسهم أوروبا بفعل مجموعة من المخاوف العالمية

ترشيحاتنا

الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام بيراميدز في الكأس

سلطات جبل طارق تسعى لتهدئة الأزمة مع إيران بشأن احتجاز الناقلة

وزارة الرياضة تطلق مبادرة دراجة لكل مواطن

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

ميسى يتدخل لمنع نيمار من الانتقال إلى ريال مدريد

حدث ليلا .. مصرع 3 في انقلاب سيارة بـ بني سويف.. عملية طعن في لندن.. تعليق ترامب على انفجار روسيا النووي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة