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فيديوجراف| اعتداءات وأمراض عقلية.. ماذا يفعل العمل بموظفي أستراليا؟

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:39 م
صدى البلد
إمام رمضان
يعتقد الكثير أن للعمل تأثيرا كبيرا على صحة الموظفين، ولكن للتأكد من ذلك كان لابد وأن يكون بأسلوب علمي من خلال إجراء الدراسات البحثية والميدانية، حتى يتسنى معرفة مدى هذا التأثير على الصحة، سواء البدنية أو العقلية للموظفين.

وفي سياق ذلك، كشفت دراسة استقصائية صادمة أن أربعة من بين كل خمسة عاملين في أستراليا يصابون بالأمراض بسبب عملهم.

وشملت الدراسة - الصادرة عن المجلس الأسترالي لنقابات العمل - 26 ألف عامل وعاملة، وكشفت عن العديد من المفاجآت حول مدى تأثير العمل على الموظفين.

ويمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل والأرقام الصادرة عن المجلس بالتفاصيل من خلال الفيديو.

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