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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للحماية من حرارة الصيف.. 5 نصائح مهمة من وزارة الصحة

صدى البلد

يشكل ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع حلول فصل الصيف، خطرًا على صحة الإنسان، خاصةً مع استمرار موجات الحر الشديد التي تشهدها محافظات مصر كافة.

ويُمكن أن تُؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى العديد من الأمراض والمضاعفات، مثل الجفاف وضربة الشمس، خاصةً لكبار السن والأطفال، ولذلك أشارت وزارة الصحة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على “إكس”، إلى 5 نصائح مهمة للحماية من ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح للحماية من ارتفاع درجات الحرارة


–شرب الكثير من الماء، من المهم شرب الماء بانتظام للحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، وينصح بشرب الماء حتى دون الشعور بالعطش.

–تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة (من 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وينصح بارتداء ملابس خفيفة وقبعة ونظارات شمسية عند الخروج في هذه الأوقات.

-استخدام واقيات الشمس، يجب استخدام واقيات ذات عامل حماية عالي (SPF 30 أو أعلى) على جميع المناطق المكشوفة من الجلد قبل الخروج في الشمس.

-تناول وجبات خفيفة وصحية، غنية بالفواكه والخضروات، وتجنب الأطعمة الدسمة والثقيلة.

-تغطية جلد مقاعد السيارة وخاصةً مقاعد الأطفال بغطاء واقي لأشعة الشمس، مع الحرص على ركن السيارة في مكان به ظل، خاصة خلال فترة الظهيرة.

الصيف الحرارة درجات الحرارة صحة وزارة الصحة

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