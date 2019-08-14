نصائح المفتي السابق للعائدين من أداء فريضة الحج.. تعرف عليها

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الحج يكفر جميع الذنوب فيجب على الحاج بعد عودته من حجه أن يداوم على فعل الطاعات والبر والتقوى وكثرة الأعمال الصالحة ويتحلى بمكارم الأخلاق.





وأضاف "جمعة" خلال إجابته عن سؤال ورد إليه أثناء أحد الدروس الدينية يقول فيه "كيف أعلم أن حجتي مقبولة أم لا؟، أن الله كريم بعباده ويقبل الحج، فالحج يغفر جميع الذنوب ولكن الأهم من أن الله يقبل الحج أن يكون حال الحاج بعد عودته كيوم ولدته أمه فيجب عليك بعد عودتك أن تداوم على الذكر والدعاء والقرآن والفرائض ومعاملة الناس معاملة حسنة طيبة والكف عن اللغو والكذب والنميمة والابتعاد عن الشرور والآثام وإتقان العمل .



