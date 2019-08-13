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رياضة

تدريبات تأهيلية لـ رامي ربيعة ورمضان صبحي بالأهلي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:12 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
أدى رامي ربيعة ورمضان صبحى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق المقام الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية تحت إشراف مدرب الأحمال، كما أدى الثنائي تدريبات جري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى الجولة الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر.

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