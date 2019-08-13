مصطفى قمر يتصدر تويتر بعد نجاح ألبومه الجديد.. والجمهور: وحشتنا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #مصطفى_قمر، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
فينك يا قمر النجوم وحشتنا
ياللي صوتك كهربا واداءك خرافي
#مصطفي_قمر.
الله على جمالك وجمال ابداعك ياقمر 😭😭😭نحكي ايه بقا 👇 #مصطفى_قمر
#مصطفى_قمر .
#مصطفي_قمر
طريقه تحفة لأغنية تحفة من مطرب جميل جدًا برافو يا استاذ مصطفي 💙♥.
أغنية مصطفى قمر الجديدة حاجة فوق المتوقع بصراحة تحس أنها من قلب ذكريات الذكريات بتاخدك لعالم تانى شابو بجد👌😍❤
#مصطفي_قمر.
وطرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد بعد غياب طويل.
وحققت أغنية "س من الناس" للمطرب مصطفى قمر نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" فى 2 أغسطس الماضى.
فينك يا قمر النجوم وحشتنا
ياللي صوتك كهربا واداءك خرافي
#مصطفي_قمر.
الله على جمالك وجمال ابداعك ياقمر 😭😭😭نحكي ايه بقا 👇 #مصطفى_قمر
#مصطفى_قمر .
#مصطفي_قمر
طريقه تحفة لأغنية تحفة من مطرب جميل جدًا برافو يا استاذ مصطفي 💙♥.
أغنية مصطفى قمر الجديدة حاجة فوق المتوقع بصراحة تحس أنها من قلب ذكريات الذكريات بتاخدك لعالم تانى شابو بجد👌😍❤
#مصطفي_قمر.
وطرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد بعد غياب طويل.
وحققت أغنية "س من الناس" للمطرب مصطفى قمر نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" فى 2 أغسطس الماضى.