مصطفى قمر يتصدر تويتر بعد نجاح ألبومه الجديد.. والجمهور: وحشتنا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #مصطفى_قمر، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏فينك يا قمر النجوم وحشتنا

ياللي صوتك كهربا واداءك خرافي

‎#مصطفي_قمر.



‏الله على جمالك وجمال ابداعك ياقمر 😭😭😭نحكي ايه بقا 👇 ‎#مصطفى_قمر

‎#مصطفى_قمر .



‏‎#مصطفي_قمر

طريقه تحفة لأغنية تحفة من مطرب جميل جدًا برافو يا استاذ مصطفي 💙♥.





‏أغنية مصطفى قمر الجديدة حاجة فوق المتوقع بصراحة تحس أنها من قلب ذكريات الذكريات بتاخدك لعالم تانى شابو بجد👌😍❤

‎#مصطفي_قمر.







وطرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد بعد غياب طويل.



وحققت أغنية "س من الناس" للمطرب مصطفى قمر نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" فى 2 أغسطس الماضى.

