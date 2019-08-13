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فن

مصطفى قمر يتصدر تويتر بعد نجاح ألبومه الجديد.. والجمهور: وحشتنا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:20 م
مصطفى قمر يتصدر تويتر
مصطفى قمر يتصدر تويتر
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #مصطفى_قمر، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏فينك يا قمر النجوم وحشتنا
ياللي صوتك كهربا واداءك خرافي
‎#مصطفي_قمر.

‏الله على جمالك وجمال ابداعك ياقمر 😭😭😭نحكي ايه بقا 👇 ‎#مصطفى_قمر
‎#مصطفى_قمر .

‏‎#مصطفي_قمر
طريقه تحفة لأغنية تحفة من مطرب جميل جدًا برافو يا استاذ مصطفي 💙♥.


‏أغنية مصطفى قمر الجديدة حاجة فوق المتوقع بصراحة تحس أنها من قلب ذكريات الذكريات بتاخدك لعالم تانى شابو بجد👌😍❤
‎#مصطفي_قمر.



وطرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد بعد غياب طويل.

وحققت أغنية "س من الناس" للمطرب مصطفى قمر نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" فى 2 أغسطس الماضى.

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