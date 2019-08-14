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الشرطة الإسرائيلية تخطف ابنة نجمة مسلسل صراع العروش

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:26 ص
جوزفين جيلان
جوزفين جيلان
أحمد سيف الدين
طلبت نجمة مسلسل صراع العروش Game of Thrones مساعدة الجمهور بعد أن قامت سلطات رعاية الطفل الإسرائيلية بإبعاد ابنتها البالغة من العمر 8 أشهر عنها.

وقالت جوزفين جيلان، التي لعبت دور مارية في المسلسل الشهير صراع العروش Game of Thrones ، إنها تركت طفلتها في رعاية صديق مقرب، في أثناء تلقيها علاج الاكتئاب بعد الولادة. وقبل 3 ليال، جاءت الخدمات الاجتماعية مع الشرط، وخطفوا ابنتي، وأخذوها إلى عائلة أخرى.

وأضافت الممثلة جوزفين جيلان نجمة مسلسل صراع العروش Game of Thrones، التي نشرت بيان استغاثة على موقع، عبر الإنترنت، أن الشرطة لا تسمح برؤية ابنتها او الاتصال بها، مؤكدة أنها ليس لديها أي فكرة عن مكان وجودها.

وأكدت الممثلة جوزفين جيلان نجمة مسلسل صراع العروش Game of Thrones، أنها لم تكن في المنزل حينما أخذت الشرطة الطفلة، ولم تكن على دراية بما فعلوه.

واستطردت الممثلة جوزفين جيلان نجمة مسلسل صراع العروش Game of Thrones، أن ما حدث أمر شائن ومخزٍ، حيث أنها لم تقم بأي شيء خاطئ، ولا صديقها الذي تولي رعايتها.

ذهبت الممثلة البريطانية الإسرائيلية جوزفين جيلان نجمة مسلسل صراع العروش Game of Thrones، إلى إسرائيل، في 2018، قبل ولادة طفلتها، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، تم أخذ الطفلة، الأسبوع الماضي، بعد صدور أمر من المحكمة، ومن المقرر عقد جلسة أخرى، الأسبوع المقبل.

وذكرت القناة 12، أن الممثلة جوزفين جيلان نجمة مسلسل صراع العروش Game of Thrones، عادت إلى إسرائيل لمحاربة النظام.

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