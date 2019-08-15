أمن الجيزة: تحريات موسعة لكشف لغز العثور على نصف جثة سيدة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات لغز العثور على جثة لنصف سيدة داخل جوال بترعة المريوطية.





وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت عقب صلاة عيد الأضحى على أشلاء آدمية داخل جوال بترعة المريوطية.





تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي المريوطية بالعثور علي جوال طافي بترعة المريوطية بداخله أجزاء آدمية مقطعة، وانتقلت على الفور قوات الأمن من قسم شرطة الهرم وتبين من الفحص أن الجوال كان بترعة المريوطية أمام المجزر الآلي يحتوي على النصف الأسفل جثة سيدة ترتدي بنطلون جينز.





كما تبين أن الجزء المعثور عليه تم تقطيعه من منطقة الحوض وحتى الركبتين، مشطت القوات باقي المنطقة بعد الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري ولم تسفر عملية البحث عن أية أجزاء آدمية أخرى، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.



