ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطة اليوم.. تعليق مثير من شوبير على حكم مباراة السوبر الأوروبي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:22 ص
حكم مباراة السوبر
حكم مباراة السوبر الأوروبي
ياسمين تيسير
أشاد أحمد شوبير الإعلامي بـ حكم مباراة السوبر الأوروبي "سيتفاني فرابارت"، مؤكدًا أن الاستعانة بالعنصر النسائي نقطة فاصلة في تاريخ كرة القدم.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لقطة اليوم الفرنسية ستيفاني فرابارت حكم مباراة السوبر الأوروبي 📸 تاريخ جديد يكتب في التحكيم لكرة القدم من هذه الصورة تجربة فريدة ومغامرة كبيرة".

حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.

وأضاف ماني الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 95 ، قبل أن يدرك التعادل من جورجينيو فى الدقيقة 101.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار تاريخي.. الفرنسية ستيفاني فرابار تدير مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

صافرة السوبر الأوروبي في إيد أمينة.. الفرنسية ستيفاني فرابارت تخصص نهائيات

مفاجأة سعيدة.. فرابارت أول امرأة تدير السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

ليفربول Vs تشيلسي.. 7 معلومات عن ستيفاني فرابار حكم مباراة السوبر الأوروبي

امرأة تحكم الرجال.. ستيفاني فرابارت حكم مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

أشواط إضافية.. التعادل 1-1 يحسم مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد عودتهما إلى السوشيال ميديا.. أحمد حسن وزينب يواصلان استفزاز الجمهور من دبى

حكم شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء

لقطة اليوم.. تعليق مثير من شوبير على حكم مباراة السوبر الأوروبي

عقب تتويج ليفربول بالسوبر.. جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح

محمد صلاح يدخل التاريخ بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

اخبار الرياضة.. الزمالك يتمسك بهذا اللاعب.. مصر تواجه ايسلندا..المسابقات توقف لاعب الأبيض

ليفربول بقيادة محمد صلاح بطلا للسوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح ..فيديو

محمد صلاح يدخل التاريخ بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

مو صلاح.. الفيفا يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح عقب التتويج بـ السوبر الاوروبى

لقطة اليوم.. تعليق مثير من شوبير على حكم مباراة السوبر الأوروبي

بعد الصفقات المدوية.. لاعب وحيد يتمسك الزمالك بضمه لتحقيق ميركاتو صيفى مثالي

بدون ناد.. شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تمارين شاقة لحراس المرمى.. اعرف السبب

أول تعليق من كلوب بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

موعد مباراة مصر وايسلندا فى ربع نهائى مونديال يد الناشئين والقنوات الناقلة

يا دنيا هاتي كمان.. أول تعليق من ليفربول عقب التتويج بـ لقب السوبر الاوروبى

شاهد.. فرحة جنونية لـ كلوب بعد فوز ليفربول بـ السوبر الأوروبي

اخبار الرياضة.. الزمالك يتمسك بهذا اللاعب.. مصر تواجه ايسلندا..المسابقات توقف لاعب الأبيض

القادم أقوى.. تركي ال الشيخ يعلن ضم مدافع جديد لنادي ألميريا.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور