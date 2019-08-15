لقطة اليوم.. تعليق مثير من شوبير على حكم مباراة السوبر الأوروبي

أشاد أحمد شوبير الإعلامي بـ حكم مباراة السوبر الأوروبي "سيتفاني فرابارت"، مؤكدًا أن الاستعانة بالعنصر النسائي نقطة فاصلة في تاريخ كرة القدم.





وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لقطة اليوم الفرنسية ستيفاني فرابارت حكم مباراة السوبر الأوروبي 📸 تاريخ جديد يكتب في التحكيم لكرة القدم من هذه الصورة تجربة فريدة ومغامرة كبيرة".





حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.





تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.



