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محافظات

تنفيذ قرارات إزالة لـ 208 مبنى في الأقصر

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:38 ص
ازالة تعديات
ازالة تعديات
شمس يونس
أعلن أحمد الطيب مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر انه في ضوء أعمال الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات عن أراضى أملاك الدولة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة لـ 208 مبنى على مساحة 36380 م2، وتنفيذ 62 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية على مساحة 564.25 فدان.

وأوضح الطيب ان كافة قرارات الإزالة المنفذة بالنسبة للمبانى تضمنت 90 حالة أملاك دولة ، و 109 حماية النيل، و6 أثار، و3 طرق أما بالنسبة لحالات التعدى على الاراضى الزراعية تضمنت 53 حالة أملاك دولة، 7 حالات حماية النيل، 2 طرق.

مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة كافة أشكال التعديات عن أراضى املاك الدولة وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاسترداد حق الدولة وعدم التهاون مع المتعدين. 

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