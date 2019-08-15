تنفيذ قرارات إزالة لـ 208 مبنى في الأقصر

أعلن أحمد الطيب مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر انه في ضوء أعمال الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات عن أراضى أملاك الدولة بكافة مدن ومراكز المحافظة.





حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة لـ 208 مبنى على مساحة 36380 م2، وتنفيذ 62 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية على مساحة 564.25 فدان.





وأوضح الطيب ان كافة قرارات الإزالة المنفذة بالنسبة للمبانى تضمنت 90 حالة أملاك دولة ، و 109 حماية النيل، و6 أثار، و3 طرق أما بالنسبة لحالات التعدى على الاراضى الزراعية تضمنت 53 حالة أملاك دولة، 7 حالات حماية النيل، 2 طرق.



