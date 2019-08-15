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رياضة

بني سويف يخوض مرانا قويا بملعبه استعدادا للممتاز ب

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:14 ص
فريق بني سويف
فريق بني سويف
كتب مالك خالد
أدي فريق بني سويف بقيادة حسن موسي، مرانا قويا صباح اليوم الخميس ، ضمن استعدادات الفريق للممتاز ب.

وخاض الفريق مران اليوم على ملعب النادي، في إطار مرحلة الاستعداد للموسم الجديد، عقب انتهاء معسكر الفريق بمنتجع الأسيوطى، والتجهيز للموسم المقبل.

وسوف يخوض الفريق مرانه آخر عصر اليوم بملعب النادي ايضا، ضمن خطة التجهيزات للفترة المقبلة، وتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا خلال الفترة المقبلة.

وطالب موسي اللاعبين بالتركيز الشديد في التدريبات ،في ظل هدف النادي للصعود الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

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