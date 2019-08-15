هذا واجبي.. كيف كافأت السعودية رجل أمن رفض المال من الحجاج





ماجد بن نادر العبد العزيز، طالب بالعسكرية السعودية، كلف بتأدية مهامه في الاشراف على مناسك الحج هذا العام، ومساعدة الحجاج وتنظيم الوفود، شرف ناله الفتى حتى شعر في قرابة نفسه انه واجبه وليس دورا مكلف به، وكأنه واجب إلهي عليه أن يقوم به على أكمل وجه حتى وقف بين ملايين الحجاج يرشدهم ويساعدهم، حتى حدث مالم يكن يتوقعه قلب موازيينه رأسا على عقب.



#وزير_الداخلية يجري اتصالاً بالطالب #ماجد_بن_نادر ، ويشكره على إخلاصه وتفانيه.

ويقدم له مكافأة ماليه قدرها 100 الف ريال بالإضافة الى سيارة، ويوجه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، ويدعوه للالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج ودورته التدريبية.

#هذا_واجبي pic.twitter.com/PdDtKWEyuY — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 14, 2019 وسط الحر والزحام يقف الفتى بكل ثبات ورباطة جأش، وبالرغم من صغر سنه، إلا أنه حمل على عاتقه مسئولية جعلته كالرجال، ارتدى بذلته فأقسم على احترامها وأداء واجبه على أكمل وجه، لم يرضخ لإحدى المحاولات لمنحة هدية مادية تقديرا لجهودة مبررا ذلك بجملة واحدة :" هذا واجبي"، لينال هديته من وزير الداخلية السعودي تكريما له.ماجد بن نادر العبد العزيز، طالب بالعسكرية السعودية، كلف بتأدية مهامه في الاشراف على مناسك الحج هذا العام، ومساعدة الحجاج وتنظيم الوفود، شرف ناله الفتى حتى شعر في قرابة نفسه انه واجبه وليس دورا مكلف به، وكأنه واجب إلهي عليه أن يقوم به على أكمل وجه حتى وقف بين ملايين الحجاج يرشدهم ويساعدهم، حتى حدث مالم يكن يتوقعه قلب موازيينه رأسا على عقب.



تواجد الفتي خلال تأدية مهامه في محطة منى1، يوجه الحجاج إلى أماكنهم وييسر حركة السير، حتى أشفقت عليه إحداهن، وأثناء مرور حاجة عربية بجواره، أدخلت يدها في حقيبتها لترفعها إل الفتى، بمبلغ مادي،لمكافأته على تفانيه في عمله، وتقديرا منها على مجهوده وإخلاصه في العمل الذي رأته في عين الفتى.



"هذا واجبي يا حاجة".. فوجئ الفتى بتصرف تلك الحاجة، وبكل استحياء رفض المبلغ المادي الذي قدم إليه، ورفض إلحاح الحاجة على إعطاءه المبلغ، وإصرارها على مكافأته، وفي محادثة لطيفة دارت بينهما برر الفتى سبب رفضه، أنه واجبه وعملهه ولا يتقاضى مقابله من الحجاج ولا مكافآت منهم، فابتسمت له الحاجة وأكملت طريقها.







لقطت كاميرا إحدى الحجاج هذه المحادثة، وتداول رواد مواع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أظهر نبالة الفتى السعودي، ورفضة لهدية حاجة قدمت إليه مبلغ مادي مقابل مساعدة للحجاج، وأثار الفيديو مشاعر فياضة لدى الكثيرون الذين أعجبتهم أمانة وإخلاص الفتى العسكري.



