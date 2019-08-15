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برلمان

برلماني: انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5 % دليل على توفر فرص العمل

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:47 م
النائب حسن السيد،
النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن معدلات البطالة وصلت منذ 4 سنوات إلى 13 % وكانت معدلات غير مسبوقة، مشيرا إلى ان انخفاض معدل البطالة إلى 7.5 % بالربع الثانى من 2019 مؤشر إيجابى ودليل على توفر فرص العمل.

وأشار حسن السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن انخفاض معدل البطالة بسبب إقامة عدد من المشروعات القومية خلال الفترة السابقة التى استوعبت عددا كبيرا من الشباب فى مشروعات الإسكان وقناة السويس والمدن الجديدة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أننا نريد أيضا ان يكون لدينا استثمار فى الزراعة والصناعة وهذا هو الاستثمار الحقيقى، مشيرا إلى أنه بدون استثمار حقيقى لن تزيد معدلات التنمية.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل - يونيو) لعام 2019، وبلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالى قوة العمل، مقابل 8.1% فى الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وتراجع بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل نحو 28.069 مليون فرد مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وبلغت قوة العمل فى الحضر 12.026 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.043 مليون فرد.

وبلغ عدد العاطلين 2.094 مليون عاطل (962 ألف ذكور، 1.132 مليون إناث) بنسبة 7.5% من إجمالى قوة العمل بانخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبانخفاض قدره 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%.

وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة، أن المتعطلين طبقًا للنوع موزعون بواقع 4.2% معـدل البطالة بين الذكور، بينما كان 5.7% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.7% في الربع المماثل من العام السابق، بينما ارتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4% من إجمالى الإناث فى قوة العمل، بينما كان 18.9% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 21.2% في الربع المماثل من العام السابق.

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