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الإياتا: الطيران منخفض التكلفة تفوق على أصحاب الخدمات الشاملة خلال 2018

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:01 ص
الطيران المدنى
الطيران المدنى
نورهان خفاجي
قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن شركات الطيران نقلت 4.4 مليار راكب خلال 2018 في رحلات مجدولة، محققة زيادة بنسبة 6.9% عن عام 2017، أي بما يعادل 284 مليون رحلة جوية إضافية.

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره الخاص بالإحصائيات العالمية للنقل الجوي لعام 2018، أن قطاع شركات الطيران منخفضة التكلفة، تفوق على شركات الطيران التي توفر باقة شاملة من الخدمات، مشيرا إلى أن شركات الطيران منخفضة التكلفة حققت زيادة في السعة - التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر- بمقدار 13.4%، ما يقارب ضعف معدل النمو الكلي للقطاع والبالغ 6.9%.

وأضاف "إياتا"، أن شركات الطيران منخفضة التكلفة ساهمت برفع السعة العالمية بمعدل 21% مقارنة بنسبة 11% عام 2004، وبلغت حصتها 29% من المقاعد المتوفرة عام 2018 بالمقارنة مع 16% عام 2004، الأمر الذي يعكس تركيز نموذجها التجاري على الرحلات القصيرة.

تجدر الإشارة إلى أن 52 شركة طيران من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي -البالغ عددهم 290- تصنف نفسها كشركات طيران منخفضة التكلفة أو ضمن نماذج جديدة أخرى.

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