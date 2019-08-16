بومبيو : ملتزمون بدعم المؤسسات بلبنان حفاظا على استقراره

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو التزام بلادهر بدعم مؤسسات الدولة في لبنان حفاظا على أمن هذا البلد واستقراره وسيادته .

وأضاف بومبيو، في تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ـ الذي يزور واشنطن حاليا ـ أن هذا الالتزام يعد ضروريا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية الكثيرة بلبنان ، لافتا إلى أن هذه منطقة مهددة من قبل إيران ومن خلال وكيلها حزب الله.



كما أعرب بومبيو عن ترحيبه بالتزام الحريري بمواصلة تحمل المسئولية الكاملة عن الدفاع عن لبنان، وبالإصلاحات الضرورية التي ستساهم في تدفق المساعدات الدولية للاقتصاد اللبناني ، وعلى استضافة اللاجئين السوريين ، حيث قدم أكثر من مليون لاجئ سوري إلى لبنان، كما أبدى تقديره للعمل على إحراز تقدم بشأن مناقشات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل معربا عن استعداد بلاده للمشاركة كوسيط في تلك المناقشات.



من جانبه، وجه الحريري الشكر للوزير الأمريكي ووصفه بالصديق العظيم للبنان ، كما أعرب عن تقديره لدعم الحكومة الأمريكية المستمر لبلاده وخصوصا للقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ومؤكدا مجددا على الشراكة والالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب.

وشدد رئيس الحكومة اللبناني على الالتزام بمواصلة التفاوض بشأن الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل ـ وهي المفاوضات التي يقودها السفير الأمريكي لبنان ـ لافتا إلى الإجراءات الرسمية بدأت بالفعل بشأن المقترح الخاص بهذه المفاوضات ، ومن المأمول التوصل لقرار نهائي بخصوصه في شهر سبتمبر المقبل.