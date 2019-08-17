تقوية الذاكرة أبرزها.. ماذا يحدث للجسم عند القيلولة؟

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن الكثير من الأشخاص يحرصون على أخذ القيلولة خلال اليوم، لكى يستعيد الجسم نشاطه، مؤكدا أن الشخص إذا كان لا يحتاج لها فلا يجبر نفسه عليها.



وأضاف محسن النادى، أن القيلولة تساعد في رد النشاط الى الجسد الذي تعب طول العمل أو التفكير أو الدراسة، كما تحسن القيلولة المزاج وتقوي الذاكرة إذا كانت فى غرفة مظلمة هادئة بعيدة عن الضوضاء.



ولفت إلى أنه ينصح دائما باستغلال استراحة غداء العمل واخذ قسطِ من الراحة عبر قيلولة لا تزيد عن ثلاثين دقيقة فهذه المدة كافية لإعادة النشاط الى الجسد، محذرا من النوم لفترة طويلة تزيد عن الساعة حتى لا يحدث الإصابة بالصداع.