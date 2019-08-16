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ثقافة

الخميس.. طريق الحلفا بساقية الدمرداش

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تستضيف ساقية الدمرداش، مساء الخميس المقبل، حفل مناقشة رواية "طريق الحلفا" للكاتب أحمد إبراهيم الشريف، ضمن فعاليات ندوة نوافذ الثقافية.

رواية "طريق الحلفا" للروائى والكاتب الصحفى أحمد إبراهيم الشريف، صدرت عن دار منشورات الربيع ضمن مطبوعاتها المشاركة ضمن الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

و"طريق الحلفا"، رواية عن الموت؛ ما قبله وما بعده؛ عن الموت بعالمه الخفي، ومراوغاته، وأساه، ومجهوله الذى طالما شقى الإنسان فى استكشافه، ولم يصل إلى مدونةٍ كاشفةٍ لما يحدث بعد انتهاء أعوامه على هذه الأرض، ليزداد حيرة كلما حاول الوصول لطمأنينة حول معنى الموت.

ويدخل أحمد إبراهيم الشريف هذه المغامرة الاستكشافية الجديدة، من إحدى القرى القصية الغامضة فى صعيد مصر، بما تحمل هذه المنطقة من تراث مادى ومعنوى وحضارة قامت حول الموت، والعبور من عالم الأحياء لعالم الموتى، وبالتالى ليس غريبًا أن يختار الشريف العودة لقرية تبدأ على أرضها حكايته إلا أنها سرعان ما تنتقل إلى سراديبها ودنياها الخفية، وذلك فى أربعة أعمار عاشها بطله "فاضل"، الذى انتهى عمره الأول فى العشرينات مصابا بالسرطان، ليبدأ رحلة بعد موته تستغرق 3 أعمار أخرى فوق عمره.

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