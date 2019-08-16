الخميس.. طريق الحلفا بساقية الدمرداش

تستضيف ساقية الدمرداش، مساء الخميس المقبل، حفل مناقشة رواية "طريق الحلفا" للكاتب أحمد إبراهيم الشريف، ضمن فعاليات ندوة نوافذ الثقافية.





رواية "طريق الحلفا" للروائى والكاتب الصحفى أحمد إبراهيم الشريف، صدرت عن دار منشورات الربيع ضمن مطبوعاتها المشاركة ضمن الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.





و"طريق الحلفا"، رواية عن الموت؛ ما قبله وما بعده؛ عن الموت بعالمه الخفي، ومراوغاته، وأساه، ومجهوله الذى طالما شقى الإنسان فى استكشافه، ولم يصل إلى مدونةٍ كاشفةٍ لما يحدث بعد انتهاء أعوامه على هذه الأرض، ليزداد حيرة كلما حاول الوصول لطمأنينة حول معنى الموت.



