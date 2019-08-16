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تعليق ناري من مصطفى بكري على ذكرى مذبحة رفح الأولى.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:38 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
حمزة شعيب
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مذبحة رفح الأولى التي راح ضحيتها 16 شهيدا من جنود مصر على الحدود قبل 7 سنوات، تعتبر من أبشع العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، والتي وقعت في عهد المعزول محمد مرسي.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد: «الواقعة كشفت عن الوجه القبيح للجماعات الإرهابية»، متابعا: «لم يحضر المعزول وقتها جنازة الشهداء.. وستظل دماؤهم في رقبة كل من شارك بها».

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